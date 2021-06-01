Portal oyununun filmi ne zaman çıkacak?

Amerikalı film yönetmeni J.J. Abrams’ın dediğine göre Portal oyunundan uyarlanan ve uzun süredir kendisinden haber alınmayan film üzerine hâlâ çalışılıyor.

Portal filmine dair son bilgiler, Super 8’in 4K Blu-ray’inin piyasaya sürülmesinden önce gerçekleştirilen basın toplantısından geldi. Abrams açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Şu anda Portal filmi için yazılan bir senaryo üstünde çalışılıyor. Düzeltmeler ve ilerleme konusunda çok heyecanlıyız, en sonunda ürünü çıkarmaya başlayacağımız bir geliştirme aşamasına giriyoruz. Bu proje pek çok farklı sebepten dolayı büyük bir potansiyele sahip, Oyunda hikaye anlatımının az olması, film için büyük bir potansiyel sağlıyor.”

Portal oyununun filmi ne zaman çıkıyor?

Maalesef şu an için Portal oyununun filminin ne zaman çıkacağına dair kesin bir bilgiye değinilmemiş olmakla birlikte Abrams da herhangi bir ipucu vermedi. Ancak aradan geçen 8 yılında ardından oyuncular tam da umudunu kaybedecekken kıvılcımlanan heyecan, oyuncuları bir 8 sene daha götürebilir mi bilmiyoruz.