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Futbol
Haber Giriş: 26.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Portakallar, Türkiye'de rezil oldu!

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Portakallar, Türkiye'de rezil oldu!

Hollanda kamu yayın kuruluşu NOS, “Portakallar, Türkiye’de rezil oldu” derken, ay yıldızlı ekibin utanç verici bir mağlubiyet yaşattığını yazdı. Alman Bild gazetesi, “Hollanda’nın çöküşü. Bu nasıl bir sürpriz!”, Fransız L’Equipe ise “Türkiye, Hollanda’yı cezalandırdı” ifadelerini kullandı.

Avrupa medyası, Türkiye’nin Hollanda’yı 4-2 yendiği 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maçına geniş yer ayırdı. Hollanda kamu yayın kuruluşu NOS, “Portakallar, veteran Burak Yılmaz’ın fark yarattığı Türkiye’de rezil oldu” başlığıyla paylaştığı haberde, ay yıldızlı ekibin Hollanda’ya 4-2’lik skorla utanç verici bir mağlubiyet yaşattığını yazdı. Algemeen Dagblad gazetesi de “Portakallar, Dünya Kupası elemelerine dramatik bir şekilde başladı” dedi.

ALMANYA

Kicker: Sansasyonel başlangıç. Hollanda, Türkiye’de çok kötü bir başlangıç yaptı. Burak Yılmaz attığı 3 golle maça damga vurdu.

Rtl.de: Türkiye, Hollanda’yı parçaladı. 3 kez dünya ikincisi olan Hollanda, Burak Yılmaz’ı durduramadı.

Bild: Hollanda’nın çöküşü. Bu nasıl bir sürpriz! Türkiye ilk maçında Hollanda’yı yendi ve grupta ilk sıraya yerleşti

İspanyol basınından A Milli Futbol Takımı ve Burak Yılmaza övgü
İspanyol basınından A Milli Futbol Takımı ve Burak Yılmaz'a övgü

FRANSA

L’Equipe: Mükemmel darbe. Türkler, güçlü savunmaları ve tehlikeli ataklarıyla Hollanda’ya Dünya Kupası yolunda mükemmel bir darbe vurdu.

France Football: Türkiye, Hollanda’yı cezalandırdıTürkiye, Dünya Kupası eleme maçlarına çok iyi başladı. Burak Yılmaz hat-trick yaptı.

İSVEÇ

Aftonbladet: Hollanda’dan kabus gibi başlangıç. Burak Yılmaz, Batı Alman Klaus Allofs’tan sonra 41 yıl sonra Portakallara bir maçta 3 gol atan ilk futbolcu oldu.”

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