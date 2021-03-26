Portakallar, Türkiye'de rezil oldu!

Avrupa medyası, Türkiye’nin Hollanda’yı 4-2 yendiği 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maçına geniş yer ayırdı. Hollanda kamu yayın kuruluşu NOS, “Portakallar, veteran Burak Yılmaz’ın fark yarattığı Türkiye’de rezil oldu” başlığıyla paylaştığı haberde, ay yıldızlı ekibin Hollanda’ya 4-2’lik skorla utanç verici bir mağlubiyet yaşattığını yazdı. Algemeen Dagblad gazetesi de “Portakallar, Dünya Kupası elemelerine dramatik bir şekilde başladı” dedi.

ALMANYA

Kicker: Sansasyonel başlangıç. Hollanda, Türkiye’de çok kötü bir başlangıç yaptı. Burak Yılmaz attığı 3 golle maça damga vurdu.

Rtl.de: Türkiye, Hollanda’yı parçaladı. 3 kez dünya ikincisi olan Hollanda, Burak Yılmaz’ı durduramadı.

Bild: Hollanda’nın çöküşü. Bu nasıl bir sürpriz! Türkiye ilk maçında Hollanda’yı yendi ve grupta ilk sıraya yerleşti

FRANSA

L’Equipe: Mükemmel darbe. Türkler, güçlü savunmaları ve tehlikeli ataklarıyla Hollanda’ya Dünya Kupası yolunda mükemmel bir darbe vurdu.

France Football: Türkiye, Hollanda’yı cezalandırdıTürkiye, Dünya Kupası eleme maçlarına çok iyi başladı. Burak Yılmaz hat-trick yaptı.

İSVEÇ

Aftonbladet: Hollanda’dan kabus gibi başlangıç. Burak Yılmaz, Batı Alman Klaus Allofs’tan sonra 41 yıl sonra Portakallara bir maçta 3 gol atan ilk futbolcu oldu.”