Porsche Design ve AOC, Porsche Design AOC AGON PD27 modelini piyasaya çıkartıyor

27 inçlik (68.58 cm) PD27, yarış arabası sürmeye benzer bir deneyim sağlıyor: çok güçlü özelliklere (27 inçlik QHD paneli, 240 Hz yenileme hızı, 0.5 ms MPRT); şık, göz alıcı, ilhamını yarışlardan alan bir tasarıma ve hem günlük hem uzun oyun seanslarında kullanılabilecek geniş yelpazede yer alan işlevselliklere sahip. Resmi olarak piyasaya çıkmasından önce bile bu yeni monitörün etkileyici tasarımı, 2020 Red Dot Ödülü ile taçlandırılmıştı.

Tarzından ödün vermeyen performans

Rekabetçi oyunculuk hem erişilebilir hem davetkârdır, rekabetin kendisi ise şiddetli geçer. Yeni başlayanlar kadar, profesyoneller de kilit bir etken üzerinde uzlaşacaklar: Yüksek performanslı kişisel bilgisayar ekipmanlarına sahip olmak, başarının anahtarıdır. Tıpkı pistte bir virajın en keskin noktasını öngören ve viraja nasıl gireceğini hesaplayan bir yarış arabası sürücüsü gibi, e-spor oyuncularının da hızlı tepki vermeleri ve milisaniyeler içinde karar almaları gerekir. Her bir ekipman parçasının performansı çok önemlidir ve kolaylıkla bir yarışın sonucunun belirleyicisi olabilir. İşte bu yüzden Porsche Design motor sporları DNA’sını kullandı ve AOC ile bir takım olarak yüksek performanslı bir monitör yarattı – özelikle de kazanmak için katılan oyuncular için.

Porsche Design Üst Düzey Tasarım Yöneticisi Roland Heiler şöyle söyledi: “Biçimi ve işlevi harmanlayan doğrusal ve sade tasarımı ile Porsche Design AOC AGON PD27 modeli, markanın DNA’sı ve kapsayıcı tasarım felsefesinin mükemmel bir şekilde vücut bulmuş hali. AOC AGON’un yenilikçi ve son teknolojileriyle birleşen bu yeni monitör, tarzdan ödün vermeden, optimal bir performans arayan oyuncular için geliştirildi.”

AOC Avrupa Pazarlama ve İş Yönetimi Müdürü Stefan Sommer şunları belirtti: “Porsche Design ile yeni ortaklığımızın ilk sonucunu gurur ve mutlulukla duyurmak isteriz: Porsche Design AOC AGON PD27 monitörü. AOC’nin ekran teknolojileri alanındaki kanıtlanmış uzmanlığı, Porsche Design’ın tasarıma sıradışı yaklaşımı ile kusursuz bir uyum sağlıyor. Dünyanın dört bir yanındaki oyuncular hem tasarım hem olağanüstü oyun performansı ile bu muhteşem ürünü deneyimlemekten memnuniyet duyacaklar.”

Monitörün tasarımı, bir yarış arabasının güvenlik kafesi şeklindeki, gümüş renkli ayak unsuru ile vurgulanıyor. Gerçek bir spor arabada olduğu gibi, adrenalin salgılanmaya başladığında kullanıcıya istikrar, sağlamlık ve dayanıklılık veriyor. Porsche Design’ın tarz ve performansı zarif bir biçimde birleştirmeye yönelik tasarım felsefesine bağlı kalan PD27, logolarını farklı renklerde masaya yansıtabilir ve oyun ortamını daha da güçlendirmek için ekranın arka aydınlatmasını açabilir.

PD27, dünyanın dört bir yanındaki en iddialı rekabetçi oyuncular ve profesyonel espor tutkunları için geliştirildi. Model, görselleri QHD çözünürlükte (2560x1440) görüntülüyor ve 240 Hz yenileme hızı üretiyor, bu da beklentileri yüksek oyuncular için kusursuz bir birleşim. Ayrıca PD27 VESA’nın DisplayHDR 400 sertifikasına da sahip, bu da kullanıcıların simüle edilmiş bir dünyaya kendilerini kaptırmalarını sağlayan capcanlı renkler ve geniş bir dinamik aralık (HDR) sağlıyor. Üstelik 1000R ölçüsündeki (1 m yarıçap) çok dar kavis sayesinde, kullanıcıyı sarıp sarmalıyor, bu da bilhassa sim-racing (simülasyon yarışları) topluluğu için harika bir özellik.

240 Hz yenileme hızı, algılanabilen hareket bulanıklığını azaltırken, 1 ms GtG ve 0.5 ms MPRT piksel tepki süreleri net, hayalet görüntü içermeyen bir oyun deneyimini garantiliyor. AMD’nin FreeSync Premium Pro ile kullanıcılar, yırtılma olmadan, akıcı bir oynanabilirliği deneyimliyor. VA panelinin 550 nit yüksek parlaklığı, ışık koşulları ne olursa olsun kesintisiz oynanabilirlik sağlıyor.

Oyuncunun başarısını yönetin

PD27, kablosuz (IR), orta konsolu andıran bir tuş takımı ile sunuluyor, böylece monitör ayarlarına ya da oyun ön ayarlarına çabucak ulaşmak mümkün. Yarış oyunlarında düz 6 silindirli boxer motorların kükremesini özleyen kullanıcılar, DTS sound’lu 5 W stereo hoparlörleri sevecekler. Günlük işlevsellik açısından ise, monitör aynı zamanda 4 portlu bir USB 3.2 hub, 2 tane HDMI 2.0 ve 2 tane de DisplayPort 1.4 giriş ile sunuluyor.