Polonyalı sol bek Maciej Rybus, Türkiye'ye transfer oluyor! Menajeri duyurdu...
Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi sona eren Maciej Rybus'un menajeri, İstanbul'dan bir takım ile anlaştıklarını belirtti.
Rusya Ligi takımlarından Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi sona eren Polonyalı sol bek oyuncusu Maciej Rybus'un menajeri Mariusz Piekarski'ten flaş transfer açıklaması geldi.
Piekarski, Lokomotiv Moskova'nın yeni sözleşme teklif etmediğini ve Türkiye'den bir İstanbul takımının teklifini kabul ettiklerini söyledi.
''10 GÜN İÇİNDE SÖZLEŞME İMZALAYACAĞIZ''
Polonyalı oyuncunun menajeri, ''Bir İstanbul takımının bütün şartlarını kabul ettik. Türk kulübüyle 10 gün içinde sözleşme imzalayacağız.'' dedi ve transferi duyurdu.
30 yaşındaki sol bek oyuncusu bu sezon Lokomotiv Moskova'da 4 asiste imza attı. Rybus, 3 sezon önce Lyon'dan Rusya'nın yolunu tutmuştu.
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