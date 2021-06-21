Polonyalı kaleci Wojciech Szczesny maç öncesinde fena yakalandı
EURO 2020’de son olarak İspanya ile berabere kalan Polonya’nın tecrübeli kalecisi Wojciech Szczesny’nin, zorlu karşılaşmadan birkaç saat önce otelden çıkarken ağzında sigara ve elinde de sigara paketi taşıdığı anlar kameralara yakalandı.
31 yaşındaki eldiven daha önce yaptığı açıklamada, “Arsenal’de düzenli olarak sigara içiyordum ve Arsene Wenger de bunu iyi biliyordu. Soyunma odasında kimsenin sigara içmesini istemiyordu. Ancak, bir maç sonrasında kendimi kaptırarak, soyunma odasında bir tane içtim” ifadelerini kullanmıştı.
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