Polonyalı kaleci Wojciech Szczesny maç öncesinde fena yakalandı

31 yaşındaki eldiven daha önce yaptığı açıklamada, “Arsenal’de düzenli olarak sigara içiyordum ve Arsene Wenger de bunu iyi biliyordu. Soyunma odasında kimsenin sigara içmesini istemiyordu. Ancak, bir maç sonrasında kendimi kaptırarak, soyunma odasında bir tane içtim” ifadelerini kullanmıştı.

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