Polonya'da Bartlomiej Dragowski'nin ayak bileği kırıldı! Dünya Kupası'nda yok...

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Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nın başlamasına sayılı günler kala Polonya milli takımına kaleci Bartlomiej Dragowski'den kötü haber geldi.

İtalya Serie A takımlarından Spezia forması giyen Bartlomiej Dragowski'nin Verona maçında sağ ayak bileği kırıldı. Bir pozisyonda kendisiyle karşı karşıya kalan Veronalı Kevin Lasanga'nın önündeki topa vurmak isteyen kaleci acı içinde yerde kaldı.

Deneyimli file bekçisinin ayağının kırıldığı ve sezonu kapattığı açıklandı. Bartlomiej Dragowski, Polonya milli takımı kadrosundan da çıkarıldı.

Polonya'nın Katar'da düzenlenecek organizasyon için açıkladığı kadroda yer alan Dragowski, Juventus'tan Wojciech Szczesny ve Bologna'dan Lukasz Skorupski ile birlikte kadroya davet edilen üç kaleciden biriydi.