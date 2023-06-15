Polonya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat, kaçta, hangi kanalda? Milletler Ligi (VNL) maçı canlı yayın bilgisi...

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Filenin Sultanları, Hong Kong'ta düzenlenen Millet Ligi'nin ikinci haftasına galibiyet başladı. Ligdeki beşinci maçında Hollanda ile mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı maçtan 3-0 galip ayrıldı. Peki Polonya-Türkiye Milletler Ligi voleybol maçı ne zaman, saat, kaçta, hangi kanalda?

POLONYA TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Filenin Sultanları, Milletler Ligi’ndeki altıncı maçında Polonya ile karşı karşıya gelecek.

Merakla beklenen mücadele bugün saat 12:00'de başlayacak ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlayacak.