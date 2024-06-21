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Polonya Türkiye voleybol maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Filenin Sultanları Çeyrek Final mücadelesi canlı yayın ile izlenecek

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#Polonya#Türkiye#Voleybol
Polonya Türkiye voleybol maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda Filenin Sultanları Çeyrek Final mücadelesi canlı yayın ile izlenecek
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2024 09:14

Polonya Türkiye voleybol maçı ile Çeyrek Final heyecanı sporseverlerle buluşacak. Filenin Sultanları, Milletler Ligi 3. haftasının son maçında Brezilya ile mücadele etti. Milliler, 3 set sonunda sahadan 3-0 mağlup ayrıldı. Bununla birlikte A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Voleybol Milletler Ligi çeyrek finalinde rakibi Polonya oldu. Peki, Polonya Türkiye voleybol maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Türkiye - Polonya voleybol maçı canlı yayınla ekranlara geliyor. VNL Milletler Ligi Filenin Sultanları çeyrek final maçı için nefesler tutuldu. FIVB Voleybol Milletler Ligi final müsabakaları 20-23 Haziran 2024 tarihlerinde Bangkok’ta düzenlenecek. Voleybol Milletler Ligi Finalleri’nde mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımının çeyrek finaldeki rakibi belli oldu. VNL Milletler Ligi Filenin Sultanları, çeyrek finalde grup aşamasını üçüncü sırada tamamlayan Polonya ile mücadele edecek. Peki, Milletler Ligi Türkiye Polonya çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Polonya voleybol maçı hangi kanalda? İşte, Filenin Sultanları çeyrek final maçı 2024 tarihi

TÜRKİYE POLONYA ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye - Polonya voleybol maçı 21 Haziran Cuma günü saat 16.30’da başlayacak. Mücadele TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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MİLLETLER LİGİ ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ:

Brezilya-Tayland

Çin-Japonya

İtalya-ABD

YARI FİNAL EŞLEŞMESİ İTALYA ABD MAÇININ GALİBİ İLE BELLİ OLACAK

Filenin Sultanları Polonya’yı geçip yarı finale yükselirse rakibi bugün saat 13.00’te oynanacak İtalya-ABD eşleşmesinin galibi olacak.

Bu arada dün oynanan maçlarda Japonya, Çin’i Brezilya da Tayland’ı 3-0 mağlup ederek yarı finalde birbirleriyle eşleşti.

 

 

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#Polonya#Türkiye#Voleybol

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