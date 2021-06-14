Polonya Slovakya maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

2010 Dünya Kupası ve Euro 2016'nın ardından üçüncü kez büyük turnuvada boy göstermeye hazırlanan Slovakya, daha önce katılıdığı iki şampiyonadan da son 16 turunda elendi.

Son dokuz büyük turnuvada oynadığı ilk maçların sadece birini kazanabilen Polonya, tek galibiyetini Euro 2016'da Kuzey İrlanda'yı 1-0 mağlup ederek aldı. Euro 2016'da oynadığı hiçbir maçta skor dezavantajı yaşamayan tek takım olan Polonya, çeyrek finalde Portekiz'e seri penaltılar sonucunda elendi. Polonya, Avrupa Şampiyonası tarihinde çıktığı 11 maçın hiçbirinde 2+ gol atamadı ve bu karşılaşmalar toplamda en fazla iki gole sahne oldu. Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı son sekiz maçın sadece birini kaybeden Polonya, tek yenilgisini 2012 gruplarında Çek Cumhuriyeti'nden aldı.

POLONYA SLOVAKYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Rusya'nın Saint Petersburg şehriyle aynı adı taşıyan stadın ev sahipliğindeki maç, saat 19.00'da yapılacak. Karşılaşma TRT 1 ve TRT 4K kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı dört maçın birini kazanabilen Slovakya, tek galibiyetini 2016 gruplarında Rusya'dan aldı. Robert Lewandowski, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda görev yaptığı son 10 maçta sadece bir gol atabildi. 2016 Avrupa Şampiyonası'nda hiçbir Slovakya oyuncusu Marek Hamsik'den daha fazla golde pay sahibi olamadı, şut çekemedi ve isabetli pas veremedi.

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