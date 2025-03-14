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Polonya Milli Takımı'na Süper Lig'den 3 isim

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#Süper Lig#Polonya Milli Takımı#Başakşehir
Polonya Milli Takımına Süper Ligden 3 isim
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2025 16:24

Galatasaray'ın sağ beki Przemyslaw Frankowski, Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski ve Başakşehir'in golcü futbolcusu Krzysztof Piatek, Polonya Milli Takımı'nın Litvanya ve Malta ile oynayacağı maçların aday kadrosuna çağrıldı.

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Polonya Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde bu ay oynayacağı ilk 2 maçının kadrosu duyuruldu.

Polonya Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Polonya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Michal Probierz, 21 Mart'taki Litvanya ve 24 Mart'taki Malta maçlarının kadrosunu belirledi.

Galatasaray'ın sağ bek oyuncusu Przemyslaw Frankowski, Fenerbahçe'in orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski ve RAMS Başakşehir'in forvet oyuncusu Krzysztof Piatek de Polonya Milli Futbol Takımı kadrosunda yer aldı.

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#Süper Lig#Polonya Milli Takımı#Başakşehir

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