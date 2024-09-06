Polonya, İskoçya'yı son dakika penaltısıyla yendi! Szymanski'den şık gol...

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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında İskoçya ile Polonya karşı karşıya geldi. Hampden Park'ta oynanan maçı Polonya 3-2 kazandı.

Polonya 8. dakikada Szymanski'nin ceza alanı dışında attığı golle öne geçti. 44. dakikada Lewandowski penaltıdan skoru 2-0'a getirdi.

İkinci yarıya İskoçya hızlı başladı. 46. dakikada Billy Gilmour ile umutlanan ev sahibi, 76. dakikada Scott McTominay ile geri döndü.

Maçın uzatma dakikalarında Polonya bir kez daha penaltı kazandı. 90+7'de topun başına geçen Zalewski, takımına galibiyeti getirdi.

Polonya'da Fenerbahçeli Szymanski 82. dakikada kenara gelirken Başakşehir'in golcüsü Piatek de 72'de oyundan çıktı.

Bu sonuçla Polonya turnuvaya 3 puanla başlarken İskoçya grubu puansız açtı.

🚀Szymanski, çok uzaklardan attıpic.twitter.com/pRrvCKtyri — Spor Arena (@sporarena) September 5, 2024

UEFA Uluslar Ligi'nde günün sonuçları

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A Ligi 1. Grup

Portekiz 2-1 Hırvatistan

İskoçya 2-3 Polonya

A Ligi 4. Grup

Danimarka 2-0 İsviçre

Sırbistan 0-0 İspanya

C Ligi 1. Grup

Azerbaycan 1-3 İsveç

Estonya 0-1 Slovakya

C Ligi 3. Grup

Kuzey İrlanda 2-0 Lüksemburg

Belarus 0-0 Bulgaristan

D Ligi 1. Grup

San Marino 1-0 Liechtenstein