Polonya, İskoçya'yı son dakika penaltısıyla yendi! Szymanski'den şık gol...

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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında İskoçya ile Polonya karşı karşıya geldi. Hampden Park'ta oynanan maçı Polonya 3-2 kazandı.
Polonya 8. dakikada Szymanski'nin ceza alanı dışında attığı golle öne geçti. 44. dakikada Lewandowski penaltıdan skoru 2-0'a getirdi.
İkinci yarıya İskoçya hızlı başladı. 46. dakikada Billy Gilmour ile umutlanan ev sahibi, 76. dakikada Scott McTominay ile geri döndü.
Maçın uzatma dakikalarında Polonya bir kez daha penaltı kazandı. 90+7'de topun başına geçen Zalewski, takımına galibiyeti getirdi.
Polonya'da Fenerbahçeli Szymanski 82. dakikada kenara gelirken Başakşehir'in golcüsü Piatek de 72'de oyundan çıktı.
Bu sonuçla Polonya turnuvaya 3 puanla başlarken İskoçya grubu puansız açtı.
🚀Szymanski, çok uzaklardan attıpic.twitter.com/pRrvCKtyri— Spor Arena (@sporarena) September 5, 2024
UEFA Uluslar Ligi'nde günün sonuçları
A Ligi 1. Grup
Portekiz 2-1 Hırvatistan
İskoçya 2-3 Polonya
A Ligi 4. Grup
Danimarka 2-0 İsviçre
Sırbistan 0-0 İspanya
C Ligi 1. Grup
Azerbaycan 1-3 İsveç
Estonya 0-1 Slovakya
C Ligi 3. Grup
Kuzey İrlanda 2-0 Lüksemburg
Belarus 0-0 Bulgaristan
D Ligi 1. Grup
San Marino 1-0 Liechtenstein