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Polonya basınından Fenerbahçe'nin iki yıldızına övgü: 'Mucizeyi önlediler!'

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#Fenerbahçe#UEFA Şampiyonlar Ligi#Anderson Talisca
Polonya basınından Fenerbahçenin iki yıldızına övgü: Mucizeyi önlediler
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2026 07:00

Polonya basını, temsilcileri Gornik Zabrze'yi eleyen Fenerbahçe'de iki yıldıza övgü yağdırdı.

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Fenerbahçe'nin 1-0’ın rövanşında konuk olduğu Gornik Zabrze ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi 3. eleme turuna yükseldiği maça Polonya basını geniş yer ayırdı.

Yapılan haber ve yorumlarda, her iki maçta gol atan Talisca ve rövanşta mükemmel oynayan kaleci Mert Günok ön plana çıkarıldı...

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FAKT: Gornik Zabrze, Türk takımına zor anlar yaşattı. Fenerbahçe’yi daha fazla gol yemekten Türk kalecinin kurtarışları kurtardı.

PRZEGLAD SPORTOWY: Fenerbahçe çok güçlüydü. VAR ile gelen penaltı Gornik için büyük darbe oldu.

SPORTOWE FAKTY: Hiç utanılacak bir şey yoktu. Gornik son düdüğe kadar savaştı ama başaramadı.

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iNTERiA: Gornik Zabrze’de mucize gerçekleşmedi. Şampiyonlar Ligi’nden onuruyla elendi.

POSLSKiE RADiO: Talisca merhamet etmedi. İstanbu’daki ilk maçta gol atmıştı, rövanşta da attı.

 

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#Fenerbahçe#UEFA Şampiyonlar Ligi#Anderson Talisca

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