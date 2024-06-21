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Polonya - Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 Polonya - Avusturya maçı canlı yayın bilgisi

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Polonya - Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda EURO 2024 Polonya - Avusturya maçı canlı yayın bilgisi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2024 11:34

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası heyecanı Grup Eleme Maçlarıyla devam ediyor. Bugün EURO 2024 D Grubu'nda Polonya Avusturya maçı futbolseverleri bekliyor. Maçı FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler yönetecek. Peki, Polonya - Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 Polonya Avusturya maçı canlı yayın bilgisi

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EURO 2024 D Grubu'nda bugün Polonya Avusturya maçı oynanacak. Maçı Halil Umut Meler yönetecek. Meler’İn yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. D Grubu’nu ilk iki sırada tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turunda mücadele etmeye hak kazanacak. Hollanda karşısında kaybeden Polonya çıkış yakalamak istiyor. Avusturya ise Polonya galibiyetiyle birlikte turnuvada üç puan almayı hedefliyor. Peki, Polonya - Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta? Polonya Avusturya maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

POLONYA - AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Polonya - Avusturya maçı 21 Haziran cuma günü saat 19.00’da başlayacak. Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

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Polonya: Dawidowicz, Kiwior, Szczesny, Bednarek, Frankowski, Moder, Romanczuk, Zielibski, Zalewski, Urbanski, Lewandowski

Avusturya: Pentz, Wöber, Mwene, Seiwald, Posch, Danso, Laimer, Wimmer, Sabitzer, Baumgartner, Gregoritsch

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