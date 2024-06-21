Polonya 1-3 Avusturya (EURO 2024 maç özeti)

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EURO 2024 D Grubu ikinci maçında Polonya ile Avusturya karşı karşıya geldi. Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve hakemimiz Halil Umut Meler'in düdük çaldığı maçı Avusturya 3-1 kazandı.
Avusturya 9. dakikada Trauner ile öne geçti. Polonya, Başakşehirli Piatek'in 30. dakikada attığı golle eşitlği yakaladı. İlk yarı 1-1 bitti.
66. dakikada Baumgartner ile öne geçen Avusturya, 78. dakikada Arnautovic'in penaltıdan attığı golle skoru 3-1'e getirdi ve turnuvadaki ilk galibiyetini aldı.
Grubun diğer maçında Fransa ile Hollanda bugün karşı karşıya gelecek.
Bu sonucun ardından Avusturya puanını 3'e yükseltti. Puansız kalan Polonya ise gruptan çıkma şansını mucizelere bıraktı.
D Grubu'nda son maçlarda Polonya ile Fransa, Avusturya ile Hollanda karşılaşacak.
POLONYA 1-3 AVUSTURYA
GOL: 9' Trauner, 30' Piatek, 66' Baumgartner, 78' Arnautovic (P)
İkinci yarı oynanıyor...
İlk yarı sonucu: 1-1
İLK 11'LER
Polonya: Szczesny, Bednarek, Dawidowicz, Kiwior, Frankowski, Piotrowski, Slisz, Zalewski, Zielinski, Buksa, Piatek.
Avusturya: Pentz, Posch, Lienhart, Trauner, Mwene, Seiwald, Grillitsch, Baumgartner, Laimer, Sabitzer, Arnautovic.