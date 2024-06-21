×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Polonya 1-3 Avusturya (EURO 2024 maç özeti)

Güncelleme Tarihi:

#EURO 2024#Polonya - Avusturya Maçı#Polonya - Avusturya Maçı Ne Zaman
Polonya 1-3 Avusturya (EURO 2024 maç özeti)
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2024 20:52

EURO 2024 D Grubu ikinci maçında Avusturya, Polonya'yı 3-1 mağlup etti. Halil Umut Meler'in düdük çaldığı maçta Polonya'nın golünü Başakşehirli Piatek atarken Fenerbahçeli Szymanski maçta süre almadı.

Haberin Devamı

EURO 2024 D Grubu ikinci maçında Polonya ile Avusturya karşı karşıya geldi. Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve hakemimiz Halil Umut Meler'in düdük çaldığı maçı Avusturya 3-1 kazandı.

Avusturya 9. dakikada Trauner ile öne geçti. Polonya, Başakşehirli Piatek'in 30. dakikada attığı golle eşitlği yakaladı. İlk yarı 1-1 bitti.

66. dakikada Baumgartner ile öne geçen Avusturya, 78. dakikada Arnautovic'in penaltıdan attığı golle skoru 3-1'e getirdi ve turnuvadaki ilk galibiyetini aldı.

Grubun diğer maçında Fransa ile Hollanda bugün karşı karşıya gelecek.

Bu sonucun ardından Avusturya puanını 3'e yükseltti. Puansız kalan Polonya ise gruptan çıkma şansını mucizelere bıraktı.

D Grubu'nda son maçlarda Polonya ile Fransa, Avusturya ile Hollanda karşılaşacak.

Haberin Devamı

Polonya 1-3 Avusturya (EURO 2024 maç özeti)

POLONYA 1-3 AVUSTURYA

GOL: 9' Trauner, 30' Piatek, 66' Baumgartner, 78' Arnautovic (P)

İkinci yarı oynanıyor...

İlk yarı sonucu: 1-1

İLK 11'LER

Polonya: Szczesny, Bednarek, Dawidowicz, Kiwior, Frankowski, Piotrowski, Slisz, Zalewski, Zielinski, Buksa, Piatek.

Avusturya: Pentz, Posch, Lienhart, Trauner, Mwene, Seiwald, Grillitsch, Baumgartner, Laimer, Sabitzer, Arnautovic.

Polonya 1-3 Avusturya (EURO 2024 maç özeti)

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#EURO 2024#Polonya - Avusturya Maçı#Polonya - Avusturya Maçı Ne Zaman

BAKMADAN GEÇME!