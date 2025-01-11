Polisler antrenman sahasını basarak Premier Lig futbolcusunu tutukladı! İzinsiz seks kaseti...

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Önceki gün bir Premier Lig kulübünün antrenmanı sırasında şok eden bir olay yaşandı.

Antrenmanı polisler bastı, futbolcuyu götürdü

Takım her zamanki rutininde antrenman yaparken bir anda sahaya polisler girdi. Bir futbolcunun yanına giden polisler kendisiyle kısa bir konuşma yaptıktan sonra tutuklayarak polis merkezine götürdü.

Karşı tarafın rızası olmadan seks kaseti çektiği için...

Bir Premier Lig takımında forma giyen ve ismi açıklanmaya futbolcu, karşı tarafın rızası olmadan seks kaseti çektiği şüphesiyle antrenman sahasında tutuklandı. Tanınırlığı yüksek olduğu belirtien yıldız oyuncu dün sabah 11'de 6 saatlik sorgulama için polisler tarafından götürüldü. Olaya şahit olan takım arkadaşları da yaşananları şaşkınlıkla izledi. Polisler iki telefona el koyarak görüntü ve video kayıtlarını incelemeye aldı.

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Takım arkadaşları şaka sandı: Herkes şaşkınlık içindeydi

Premier Lig yıldızları takım arkadaşları sahada tutuklandığında bunun bir şaka olduğunu düşündüler. Bir kaynak şunları söyledi: “İki üniformalı polis antrenman sırasında sahaya girdiğinde pek çok yıldız başlangıçta bunun bir şaka olduğunu düşündü. Herkes şaşkınlık içindeydi. Oyuncuların ağzı açık kaldı. Kimse neler olup bittiğinden emin değildi.”

Serbest bırakıldı

Ünlü futbolcu daha sonra başka bir işlem yapılmadan serbest bırakıldı. Dün de antrenmanlara geri döndü ve bu hafta sonu kulübünün FA Cup üçüncü tur maçında oynayabilir.

Kadın şikayetçi oldu

The Sun'ın haberine göre polisler, bir kadın, Premier Lig'de forma giyen futbolcu tarafından kendisinin istememesine rağmen seks görüntülerini gizlice filme almakla suçlamasının ardından harekete geçti.