Polis ve askerlerden, kempo savunma sporlarına büyük ilgi

Son yıllarda büyük bir atılım gerçekleştiren, Kempo Savunma Sporları Federasyonu 2020 faaliyet programında yer alan, Hakem Antrenör gelişim ve eğitim semineri 14-15 Kasım 2020 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşti. Sporcu Hakem Antrenör idareci Türkiye genelinden gelen sporcu Antrenörleri dahil toplam 258 kişi ile faaliyetlerini gerçekleştirildiler.

Kempo Federerasyon Başkanı Halis Avşar, yaptığı açıklamada ”Özellikle Polis okulundaki öğretim görevlisi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Asbaşkanlarımıza Başkan yardımcılarımıza ve yöneticilerimize Kempo branşında en çok ilgi çeken Nockdawn ve kempo full branşları, özellikle Kempo tacticial system Polislere, Askerlere, Gümrük Muhafaza Memurlarına, Kamu görevlisi, Özel güvenlikler ve Bekçilerimize verdiğimiz bir savunma dersi eğitimidir. Bu gerçekten hem yerel hem ulusal kanallarda çok dikkat çekmiştir. İnşallah 2021 yılında daha iyi faaliyetlerimiz olabilir. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

KEMPO SELF DEFENSE SYSTEM:

Sivillerin uygulayabileceği bir sistemdir. İçinde askeri teknikleri barındırmaz. Sporcular ulusal organizasyonlarda yumuşak silah ve koruyucu ekipmanların kullanıldığı "kempo gladyatör" branşında düzenlenen müsabakalarda nunçaku, kısa sopa, uzun sopa, kılıç, bıçak ve çıplak el versiyonu katılarak çalışmalarını göstermektedirler.

KEMPO TACTİCAL SYSTEM:

Kolluk kuvvetlerinin uygulayabileceği bir sistemdir. Shorinji kemponun üzerine self defans tekniklerinin katılarak donanımlı hale getirilmesidir. Kempo tactical sistemde müsabaka yoktur. Bu sistem sadece güvenlik güçlerine gösterilir. Self defans eğitimi,bıçak eğitimi, silahlı eğitim, rakibi en kısa sürede etkisiz hale getirme temeline dayanır. Bu alanda Avusturya'da eğitimlerini sürdüren eski bir askeri eğitmen Cristinel Tunchi başarılı şekilde eğitimlerini sürdürmektedir.