Poku ve Miretti'li Kartal, Çorum'a karşı!

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında bugün Arca Çorum FK’yi ağırlayacak.
Yeni sezona 1’er galibiyet ve yenilgiyle giren siyah-beyazlı futbol takımı, ligin yeni ekiplerinden Çorum FK’yi mağlup ederek Fenerbahçe derbisine kayıpsız gitmeyi hedefliyor.
Vincenzo İtaliano yönetimindeki Beşiktaş’ta sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor.
Beşiktaş’ta yeni transferler Ernest Poku ve Fabio Miretti, Çorum FK karşısında görev verilmesi durumunda ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek.
Ligde Alanyaspor, Avrupa’da ise Kauno Zalgiris ağlarını havalandıramayan siyah-beyazlılar, Çorum FK karşısında bu serisini sonlandırmaya çalışacak.