Pogba'dan Mourinho itirafı: Kavgayı ben başlatmadım, konuşmamız gerek

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Son olarak Juventus forması giyen Fransız orta saha oyuncusu Paul Pogba, doping yaptığı gerekçesiyle 4 yıl men cezası alırken CAS tarafından bu ceza 1.5 yıla düşürüldü.

Şubat 2025'ten itibaren yeniden yeşil sahalarda boy göstermeye hazırlanan Paul Pogba, sahalardan uzak kaldığı sürede yaşadıklarını ESPN'e anlattı.

"BIRAKMAYI BİLE DÜŞÜNDÜM"

Geri dönüşü hakkında konuşan 31 yaşındaki futbolcu, "Bir sürü şey düşünüyordum. Bırakmayı bile düşündüm. Bundan sonra ne yapacağımı düşündüm. 4 yıl cezayı duyunca kafanızda hemen düşünceler beliriyor. 4 yıl oynamadan ve antrenman yapmadan... Hangi kulüpler beni ister ki? Ama diğer yandan inançlıydım. Açıkçası pozitiftim. Yanlış bir şey yapmadığımı biliyordum. Çok şükür ki cezam indirildi." açıklamasını yaptı.

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"YETERLİ KONTROLÜ YAPMADIĞIM İÇİN HATALIYIM"

Testosteron değerlerinin yüksek çıkması nedeniyle ceza alan Pogba, "Geriye dönüp hayatımda neler olup bittiğine baktığımda; 10 yılda kazandım, tecrübeler edindim, bilgilendim. Bu da bana bazı durumlarda daha dikkatli olmam gerektiğini öğretti. Öğrendiğim şey her zaman 3 kez kontrol etmek oldu. Ne olursa olsun. Birçok oyuncunun antrenörü, fizyoterapisti, şefleri var. Emin olmak için her şeyin kayıt altında tutulması lazım. Günün sonunda yeterli kontrolü yapmadığım için bu hatanın sorumluluğunu alıyorum." diye konuştu.

"GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR"

Juventus'la görüşmeler gerçekleştirdiğini söyleyen Pogba, "Şu an Juventus'un oyuncusuyum. Görüşmeler sürüyor. Ne olacağını bilmek istiyorum. Odaklandığım şey ise kendimi hazırlamak. Kendimi hazır tutmaya çalışıyorum. Ocak ayında hazır olmak istiyorum. Futbol dışında teknik direktörünüzle aranızın iyi olması önemlidir. Şanslıyım ki Didier Deschamps ile iyi bir ilişkim var. Fransa Milli Takımı'ndaki arkadaşlarım saygı gösterdi. Takımdaki yerimi geri kazanmak istiyorum." dedi.

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"O YIL UNİTED'DAKİ EN İYİ SEZONUMDU"

Mourinho'nun gittiği ve takımın başına Solskjaer'in geldiği sezonun Manchester'daki en iyi sezonu olduğunu kaydeden Paul Pogba, "Mourinho'nun gittiği ve Solskjaer'in geldiği yıl United'daki en iyi sezonumdu. Ancak son maçtan sonra menajere ve Woodward'a (United'ın o zamanki genel müdürü) bunun benim son yılım olduğunu ve ayrılmak istediğimi söyledim. O zamanlar 27 yaşındaydım ve işler istediğim gibi gitmemişti. Her şeyimi vermiştim ama kulüp ilerlemiyordu. Aklımda ayrılmak vardı ve sezon öncesi geri döndüm çünkü profesyonel olmak istiyordum. Woodward'la bir çıkış yolu aramak için konuştum ama o bunu engelledi. Artık United için oynamak istemiyordum ama bir profesyonel gibi davranmak zorundaydım. Sonra sakatlıklar geldi." şeklinde konuştu.

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"MOURINHO İLE İLİŞKİMİZ, BİR ÇİFTİN İLİŞKİSİ GİBİYDİ"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile 2016'da Manchester United'da birlikte çalıştıkları dönem hakkında konuşan Paul Pogba, "İlişkimiz, bir çiftin ilişkisi gibiydi. Sürekli ayrılıp barışıyorduk. Her şey harika başladı, Manchester'a geri dönmemin nedenlerinden biri oydu. Onunla konuştum ve beni geri dönmeye ikna etti. Bu ilişkinin nasıl bir kabusa ve ikimiz arasında sürekli bir kavgaya dönüştüğünü tam olarak bilmiyorum. Ben kavga etmedim. Kavgayı ben başlatmadım. Her teknik direktör ve oyuncu gibi anlaşmazlıklarımız oldu ama ona çok saygı duyuyorum ve yarın onu görsem kocaman sarılırdım. Ama bir gün birlikte oturup bu konuyu konuşmamız gerekecek." dedi.