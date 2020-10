PlayStation 5 ile birlikte çıkması beklenen oyunun çıkış tarihi ertelendi

PlayStation’ın resmi hesabından yaptığı açıklamaya göre Destruction AllStars, 12 Kasım’da PlayStation ile çıkış yapacak oyunlar arasında yer almayacak. Oyunun çıkış tarihinin Şubat 2021’e ertelendiğine de aynı açıklamada yer verildi. Ayrıca oyun çıktıktan sonra PlayStation Plus üyelerine iki aylığına ücretsiz olacak. Oyunun ertelenmesini telafi etmek için PlayStation Plus üyeliği olan kullanıcılara iki aylığına ücretiz oynama şansı sunulacak.

Resmi açıklamada şu ifadelere yer veriliyor: “Oyunun çıkış tarihini Kasım 2020’den Şubat 2021’e erteledik ve oyun çıktıktan sonra PlayStation Plus üyeliği olan oyunculara ek bir ücret ödemeksizin iki aylığına ücretsiz olarak sunulacak. Destruction AllStars, dünyanın dört bir yanından oyuncularla rekabet edebileceğiniz çok oyunculu bir oyun. PS5’te bu oyun deneyimini herkesin tatmasını istiyoruz. Bunun PlayStation Plus üyelerine oyunu temin etmekten daha iyi bir yolu olabilir mi?”

Müşteri memnuniyetini sağlamaya çalışan PlayStation açıklamada ayrıca oyunu erken siparişle alan kullanıcılara oyunun iade edileceği de bildirildi.

Update: Destruction AllStars for PS5 is moving to February, as part of PlayStation Plus.



