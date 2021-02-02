PlayStation 5 Dijital Sürüm Şubat’ta Satışa sunuluyor

PlayStation 5 Dijital Sürüm, 5999 TL tavsiye edilen perakende satış fiyatıyla oyuncularla buluşacak.



PlayStation 5 Dijital sürüm, PS5 konsolunun Ultra HD Blu-ray disk okuyucu içermeyen tamamen dijital versiyonu.

PS5 ve PS5 Dijital Sürüm olmak üzere her iki konsol da oyunculara tamamen aynı özellikleri ve aynı performansı sunuyor.

İki PS5 modeli de ultra-yüksek hızlı SSD sayesinde yıldırım hızında yüklemelere; dokunsal geri bildirim desteğiyle derin kapsayıcılığa, uyarlanabilir tetiklere; 3D Ses teknolojisine ve tamamen yeni nesil için tasarlanmış muhteşem PlayStation oyunlarına sahip.