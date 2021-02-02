MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri eSpor HaberleriPlayStation 5 Dijital Sürüm Şubat’ta Satışa sunuluyor
GerieSpor PlayStation 5 Dijital Sürüm Şubat’ta Satışa sunuluyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
eSpor
Haber Giriş: 02.02.2021 - 13:40 | Son Güncelleme:

PlayStation 5 Dijital Sürüm Şubat’ta Satışa sunuluyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
PlayStation 5 Dijital Sürüm Şubat’ta Satışa sunuluyor
Abone Olgoogle-news

PlayStation 5 Dijital Sürümün Şubat 2021’de Türkiye’de satışa çıkacağı duyuruldu.

PlayStation 5 Dijital Sürüm, 5999 TL tavsiye edilen perakende satış fiyatıyla oyuncularla buluşacak.

PlayStation 5 Dijital sürüm, PS5 konsolunun Ultra HD Blu-ray disk okuyucu içermeyen tamamen dijital versiyonu.

PS5 ve PS5 Dijital Sürüm olmak üzere her iki konsol da oyunculara tamamen aynı özellikleri ve aynı performansı sunuyor.

İki PS5 modeli de ultra-yüksek hızlı SSD sayesinde yıldırım hızında yüklemelere; dokunsal geri bildirim desteğiyle derin kapsayıcılığa, uyarlanabilir tetiklere; 3D Ses teknolojisine ve tamamen yeni nesil için tasarlanmış muhteşem PlayStation oyunlarına sahip.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle