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Haber Giriş: 08.11.2020 - 12:41 | Son Güncelleme:

PlayStation 5 depolama alanı şimdiden tartışılıyor

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PlayStation 5 depolama alanı şimdiden tartışılıyor
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PlayStation 5’in çıkmasına sayılı günler kala, yeni nesil konsola erkenden erişenler incelemelere başladı bile. Digital Foundry, yaptığı bir incelemede Sony’nin yeni nesil oyun konsolunun yeni kullanıcı arayüzü ve menü sistemi gibi özelliklerine değinilirken oyuncuları mutsuz edecek bazı özellikler de keşfedildi. Digital Foundry’nin yaptığı incelmeye göre şu an için PlayStation 5’in SSD’sinde yer alan verileri kopyalama veya taşımanın bir yolu yok. Bu da konsolun sunduğu kısıtlı depolama alanı göz önünde bulundurulduğunda dosyalarını taşımak veya yedeklemek isteyen kullanıcılar için üzücü bir haber niteliği taşıyor.

Bu durumda yeni bir oyun yüklemek isteyen kullanıcılar yer açmak için diğer oyunlarını silmek zorunda kalacak. PlayStation 5’e yüklenmiş PlayStation 4 oyunları ise bu durumdan etkilenmiyor. PlayStation 4 oyunları harici bir taşınabilir belleğe taşınabilecek. Sony ise soruna çözüm sunacak herhangi bir M.2 NVMe bellek üreticisiyle anlaşmadı.

Playstation 5 kullanıcıları, konsolun kendisiyle gelen hafızayla idare etmek zorunda. Microsoft’un yeni nesil konsoluyla ile karşılaştırıldığı zaman, Xbox kullanıcıları oyunlarını harici bir bellekte depolayabiliyor.

Yapılan testlerde PlayStation 5’e 667 GB’lık kapasitesi dolana kadar PlayStation 4 oyunu yüklenip yeni bir oyun yüklenmeye çalışıldığında sistem kullanıcıdan alan boşaltmasını istiyor. Yani PlayStation 5’te alan dolduktan sonra yeni bir oyun yükleyebilmek için ancak yüklü olan oyunlardan bazılarını silmeniz gerekiyor. Çoğu PlatStation 5 oyununun boyutu ise 100 GB’ı geçiyor, bununla birlikte ileride PlayStation 5 sahipleri depolama alanı sorunları yaşayacak gibi görünüyor.

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