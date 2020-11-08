PlayStation 5 depolama alanı şimdiden tartışılıyor

Bu durumda yeni bir oyun yüklemek isteyen kullanıcılar yer açmak için diğer oyunlarını silmek zorunda kalacak. PlayStation 5’e yüklenmiş PlayStation 4 oyunları ise bu durumdan etkilenmiyor. PlayStation 4 oyunları harici bir taşınabilir belleğe taşınabilecek. Sony ise soruna çözüm sunacak herhangi bir M.2 NVMe bellek üreticisiyle anlaşmadı.

Playstation 5 kullanıcıları, konsolun kendisiyle gelen hafızayla idare etmek zorunda. Microsoft’un yeni nesil konsoluyla ile karşılaştırıldığı zaman, Xbox kullanıcıları oyunlarını harici bir bellekte depolayabiliyor.

Yapılan testlerde PlayStation 5’e 667 GB’lık kapasitesi dolana kadar PlayStation 4 oyunu yüklenip yeni bir oyun yüklenmeye çalışıldığında sistem kullanıcıdan alan boşaltmasını istiyor. Yani PlayStation 5’te alan dolduktan sonra yeni bir oyun yükleyebilmek için ancak yüklü olan oyunlardan bazılarını silmeniz gerekiyor. Çoğu PlatStation 5 oyununun boyutu ise 100 GB’ı geçiyor, bununla birlikte ileride PlayStation 5 sahipleri depolama alanı sorunları yaşayacak gibi görünüyor.