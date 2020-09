PlayStation 5 çıkış bilgileri ve gelecek yeni oyunlar

Final Fantasy XVI

Çıkış tarihi: Belli değil

Showcase’in açılışını yeni bir Final Fantasy oyunu ile Square Enix yaptı. Playstation’a özel çıkacak Final Fantasy XVI’nın tanıtım videosunda epik savaş sahneleri, Zümrüdüankalar, ateşler içinden doğan bir dev ve çok daha fazlası yer alıyor. Ama bilgisayar oyuncuları da üzülmesin, Final Fantasy XVI’nin bilgisayara çıkacağı bilgisi de videodan epey küçük bir puntoyla en altta yer alıyor.

Bilgisayar üstünden PS5 emüle edilerek çekilmiş oyun içi görüntülerinin yer aldığı tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz:







Spider-Man: Miles Morales

Çıkış tarihi: 2020, 4. çeyrek

İlk Spider Man oyununda yaşananlar üstünden bir sene geçmiştir ve suların durulmadığı Harlem şehri yine tehlike altındadır. Harlem şehrinin bu seferki düşmanı ise Tinkerer tarafından yönetilen yer altı bir topluluk. Kötü adamlarımızın amacı ise henüz deney aşamasında olan bir enerji kaynağı New Form’u ele geçirmek. Yaratıcı yönetmenin hikâye anlatımından sonra aksiyon dolu kısa bir oynanış ile ekran başındaki hayranlar ‘hype’lanıyor.







Hogwarts: Legacy

Çıkış tarihi: 2021

Üçüncü oyun 1800’lerin sonunda, Beauxbatons öğrencileri her ne kadar aksini iddia etse de, dünyanın en iyi büyücülük okulu Hogwarts’ta yaşanan bir hikâyeyi ele alıyor. Hogwarts: Legacy. Ancak bu korunaklı duvarların dışında birçok tehlike ve sır bulunuyor. Oyuncular ise tehlikelerin üstesinden gelerek bu sırrı aydınlatırken yaptıkları seçimlerle hikâyenin gidişatına yön verecek.

Yani en azından yön vermeyi bekliyor olacağız. Biliyoruz ki kimi ‘seçim tabanlı’ görünümlü oyunlarda yapılan tercihler herhangi bir sonuç değiştirmiyor. Sadece oyuncuya oyunun gidişatı üstünde bir gücü varmış hissi verilmek için hiçbir etkisi olmayan seçim ekranları sunuluyor. Kendi ve tüm Harry Potter hayranları adına umuyorum ki Hogwarts: Legacy onlardan biri olmaz.







Call of Duty: Black Ops Cold War

Çıkış tarihi: 2020, 4. çeyrek

Call of Duty: Black Ops Cold War sizi 1981 yılına, dünyanın en tehlikeli yıllarından birine götürüyor. Soğuk Savaşa. Oyunda İran’a özel bir gönderilen askeri oynuyoruz. Ancak hikâyenin detaylarına inmeye gerek yok. Çünkü her Call of Duty’de olduğu gibi bunda da olayların arka perdesi bize söylenenlerden çok farklı.

Oynanış videosu ise çok uzaklarda, Rusya’da Amerika’da değil, Trabzon’da geçiyor. Oynanış videosu izleyenlere hem silahla hem de yakından dövüş mekaniklerini görme fırsatı sağlıyor.

PS4 konsolu olan oyuncular, Call of Duty: Black Ops Cold War Alpha’yı sistemlerine kurarak 18-20 Eylül tarihleri arasında oyunun çevrimiçi modunu deneyebilecek.







Resident Evil: Village

Çıkış tarihi: 2021

Eğer ayaktaysanız lütfen oturun. Çünkü sonraki oyun CAPCOM’dan geliyor. Evet, yeni bir Resident Evil oyunu geliyor. Resident Evil: Village. Oyun ıssız bir ormanın derinliklerinde sırları ile saklı kalmış bir köyü konu alıyor. Tanıtım videosun her Resident Evil oyununun vazgeçilmez 3 unsuru olan korku, aksiyon ve Chris’i barındırıyor.

Chris, videonun başında maskeli olarak görünse de tanıdık bir sima ve iyi bir asker olarak içimize su serpiyor. Oyun gidişatında nerede yer alacak, oynanabilir bir karakter mi olacak bunlara dair bir ipucu ise yok. Ancak başımıza kötü şeylerin geleceğinin habercisi olan Mia yine hikaye anlatıcı koltuğuna oturmuş durumda. Bu yüzden oyunu yine Ethan olarak oynamamız ve yine ıslah olamamamız gibi bir olasılık var. Ancak bunlar hep varsayım…







Deathloop

Çıkış Tarihi: 2021, 2. Çeyrek

Zaman yolculuğuna çıkmamızı sağlayacak bir oyun da 2021 yılının 2. çeyreğinde geliyor. Oyun ilgi çekici ve canlı renklerle hayat bulmuş bir dünyada geçiyor. Amacımız ise öldürülecekler listemizde yer alan ve ölümsüz yaşamı elde etmek için uğraşan kurbanları öldürmek. Ne var ki oyun sadece kovalamadan ibaret değil. Bizim de listesinde olduğumuz ve bizi öldürmeye çalışan baş düşmanımıza karşı dikkatli olmamız gerekiyor.



Devil May Cry 5

Çıkış tarihi: Playstation 5 ile çıkacak

Eğer Resident Evil: Village’dan bu yana ayağa kalktıysanız geri oturun. Çünkü CAPCOM yapımı bir oyun daha geliyor. Tanıtım videosu hikâyeyle ilgili çok fazla bir ayrıntı vermese de bolca Vergil’in dövüş sahnelerine yer verilmiş. Henüz üstüne konuşulabilecek pek bir şey yok, o yüzden sizleri direkt tanıtımı izlemeye davet ediyorum:







Oddworld: Soulstorm

Çıkış tarihi: Belli değil

Kısa bir tanıtım videosuyla Oddworld: Soulstorm’un PS5 konsoluna çıkacağını görüyoruz. Tanıtım videosunda Abe, bir takım yaratıklara yol göstererek kurtarmaya çalışıyor gibi görünüyor.







Five Nights at Freddy’s: Security Breaches

Oyunun ismi muhtemelen kendisini yeterli ölçüde anlatıyor. Korku oyunu olan Five Nights at Freddy’s’İn yeni oyunu Security Breaches, tanıtım videosunda fazla bir şey göstermemiş olsa da yeni tehdit unsuru olacak gibi görünen bir kadın sesi duyuyoruz.







Demon’s Souls: Remastered

Çıkış tarihi: Belli değil

Sıradaki oyun yeni değil ancak en az yeni çıkacak oyunlar kadar heyecan yarattığını söyleyebiliriz. Demon Souls: Remastered, 2009 yapımı olan Demon Souls’ün yenilenmiş ve cilalanmış hali. Tanıtım videosu daha çok oynanış odaklı.Değişen her şeye rağmen baki kalan tek şey ise “You died” ekranı; çünkü bazı şeyler asla değişmez. İyileştirilmiş dövüş mekanikleri ve animasyonlarına odaklanan görmek için hemen izleyebilirsiniz:







Fortnite

Çıkış tarihi: Playstation 5 ile çıkacak

Daha çok profesyonel oyuncuların Fortnite’ı bırakıyor olmasıyla gündeme gelen Fortnite, Playstation 5’e de çıkıyor.







God of War: Ragnarök

Çıkış tarihi: 2021

Tanıtım videosunun sonuna doğru God of War’a devam niteliğinde olacağı düşünülen Ragnarök belirdi. 59 saniyelik ‘tanıtımda’ sadece Ragnarök ve 2021 bilgileri yer aldı.



Playstation 5'e gelecek diğer oyunlar



The Last of Us, Ratchet and Clank, Persona 5 Uncharted, Until Dawn, Detroit: Become Human, Battlefield 1, inFAMOUS Second SON Batman: Arkham Knight, The Last Guardian, Fallout 4 de Playstation 5’in çıkmasıyla konsolda oynanabilecek PS4 oyunlarından.



Playstation 5 Fiyatı ve Çıkış Tarihi



Amerika, Japonya, Kanada, Meksika, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Kore’de 12 Kasım’da satışa çıkacak olan Playstation 5, geri kalan ülkelerde 19 Kasım’da satışa çıkacak.

Playstation 5 $499.99

Playstation 5 Digital Edition $399.99