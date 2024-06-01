×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriBasketbol Haberleri

Play Off yarı final serisi || Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Güncelleme Tarihi:

#Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final#Fenerbahçe Beko#Beşiktaş Emlakjet
Play Off yarı final serisi || Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2024 14:52

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-off yarı final ikinci maçında Beşiktaş Emlakjet’i ağırlayacak. Seride üç maçtan galibiyetle ayrılan ekip, finale adını yazdıracak. Diğer taraftan yarı finalin diğer ayağında da Anadolu Efes ile Pınar Karşıyaka arasında oynanan seride ise Efes'in 1-0’lık üstünlüğü bulunuyor. Peki Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet Pplay off yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

Haberin Devamı

Fenerbahçe Beko ve Beşiktaş Emlakjet, Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek. Play off yarı final serisi ilk maçında, sarı lacivertli ekip 1-0 üstünlüğe sahip durumda. Üç maçı da kazanan takım final biletini alacak. Fenerbahçe Beko, ligin normal sezonunu 30 maçta 25 galibiyetle ikinci sırada noktaladı ve Play-off çeyrek finalinde Aliağa Petkimspor’u 2-0 ile geçti. Siyah beyazlı ekip ise bu sezon oynadığı 30 maçta 21 galibiyet elde etti ve normal sezonu üçüncü sırada bitirdi. Rakip takım Play-off çeyrek finalinde ise Manisa Büyükşehir Belediye Spor’u 2-0 ile geçti. İşte Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet canlı yayın bilgisi...

FENERBAHÇE BEKO-BEŞİKTAŞ EMLAKJET MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet play-off yarı final ikinci karşılaşması 1 Haziran Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak.

Haberin Devamı

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele beIN Sports ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

Karşılaşmayı Yener Yılmaz, Altuğ Köselerli, Çisil Güngör hakem üçlüsü yönetecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final#Fenerbahçe Beko#Beşiktaş Emlakjet

BAKMADAN GEÇME!