Play Off yarı final serisi || Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Fenerbahçe Beko ve Beşiktaş Emlakjet, Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek. Play off yarı final serisi ilk maçında, sarı lacivertli ekip 1-0 üstünlüğe sahip durumda. Üç maçı da kazanan takım final biletini alacak. Fenerbahçe Beko, ligin normal sezonunu 30 maçta 25 galibiyetle ikinci sırada noktaladı ve Play-off çeyrek finalinde Aliağa Petkimspor’u 2-0 ile geçti. Siyah beyazlı ekip ise bu sezon oynadığı 30 maçta 21 galibiyet elde etti ve normal sezonu üçüncü sırada bitirdi. Rakip takım Play-off çeyrek finalinde ise Manisa Büyükşehir Belediye Spor’u 2-0 ile geçti. İşte Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet canlı yayın bilgisi...

FENERBAHÇE BEKO-BEŞİKTAŞ EMLAKJET MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet play-off yarı final ikinci karşılaşması 1 Haziran Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak.

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Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele beIN Sports ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

Karşılaşmayı Yener Yılmaz, Altuğ Köselerli, Çisil Güngör hakem üçlüsü yönetecek.