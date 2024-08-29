×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Play-off maçları tamamlandı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek 36 takım

Güncelleme Tarihi:

#Şampiyonlar Ligi#Lille#Dinamo Zagreb
Play-off maçları tamamlandı İşte Şampiyonlar Liginde mücadele edecek 36 takım
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2024 00:36

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda rövanş müsabakaları tamamlandı ve yeni formatta mücadele edecek 36 takım belli oldu.

Haberin Devamı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının play-off turunda bugün oynanan 4 maçla gruplara yükselen ekipler belli oldu.

Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb, sahasında 3-0 mağlup ettiği Azerbaycan ekibi Karabağ'ı deplasmanda da 2-0 yenmeyi başardı.

Fenerbahçe'yi eleyerek play-off turuna yükselen Fransız ekibi Lille, evinde 2-0 mağlup ettiği Çekya temsilcisi Slavia Prag'a deplasmanda 2-1 mağlup olsa da turu geçen taraf oldu.

Norveç takımı Bodo/Glimt'le eşleşen Sırbistan ekibi Kızılyıldız, deplasmanda 2-1 kaybettiği maçın rövanşında rakibini 2-0 yenerek gruplara kaldı.

Danimarka'da Midtjylland ile 1-1 berabere kalan Slovakya ekibi Slovan Bratislava, sahasında 3-2 kazanarak Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda mücadele etme hakkı kazandı.

Haberin Devamı

İşte Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek 36 takım

Play-off maçları tamamlandı İşte Şampiyonlar Liginde mücadele edecek 36 takım

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şampiyonlar Ligi#Lille#Dinamo Zagreb

BAKMADAN GEÇME!