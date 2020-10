Plasma1337x, tepki çeken paylaşımı üzerine sosyal medya hesabını kararttı

Olayın medya aracılığıyla duyurulmasının ardından silinen Tweet, Gosu Gamers tarafından bir ekran görüntüsü alınarak paylaşıldı. Söz konusu Tweet’te yer verilen ifadeler ise şu şekilde: “Bugün Beyond the Summit 13’te ucuz Güney Amerika işgücü kullanan beastcoast’a karşı oynayacağız.”

Plasma1337x’in paylaşımında hedef aldığı Kuzey Amerika merkezli espor organizasyonu beastcoast’un takım kadrosu dört Perulu, bir Bolivyalı oyuncudan oluşuyor.

Beyond the Summit yetkilileri ise durumun farkına vardıklarında bu paylaşımı ‘aşağılayıcı’ ve ‘hem etkinliğe hem de Dota topluluğuna karşı olumsuz etki yaratan’ bir içerik olarak değerlendirdi. Etkinlikten atılan takım, sosyal medya hesabını kararttı. Tüm gönderi ve paylaşımları silinen takım hesabının gelecek tepkilerden korkarak böyle bir yola başvurduğu yönünde yorumda bulunanlar oldu.

Plasma1337x’in oyuncularından ‘lukiluki’, resmi Twitter hesabından kendisinin ve diğer takım arkadaşlarının takımlarıyla olan ilişiğini kestiğini ve üyesi oldukları eski takımın davranışından dolayı beastcoast’tan özür dilediklerini açıkladı. Bu da yapılan açıklamaya göre takım oyuncularının organizasyonun hesabından paylaşılan gönderiden sonradan haberi olduğunu gösteriyor.

To speak for stars, LIES, aikster and @pingudota2 , we apologize for the comments made by Plasma and no longer have any affiliation to the org. We will be competing as No Pangolier going forward pic.twitter.com/3p1rE0SgBp

Beyond the Summit de konuya ilişkin sosyal medya üzerinden bir açıklamada bulundu.

“Bugün erken saatlerde, etkinliğimizin katılımcı takımlarından biri sosyal medya üzerinden rakibini aşağılayıcı bir paylaşım yaptı. Bu durumun hem etkinliğimize hem de Dota topluluğu için tehlikeli olduğunu düşünüyoruz.

Dota, pek çok farklı ırktan insanın yer aldığı küresel çapta bir oyun. Özellikle turnuvaları hedef alan bu tür bir davranışı ise göz ardı edemeyiz.”

Dota is a global game full of players from diverse backgrounds. We do not tolerate such conduct, especially in direct relation to our tournaments.



As a consequence, Plasma will be suspended for their series today and Beastcoast will receive a default win for the series. (2/2)