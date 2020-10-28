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Haber Giriş: 28.10.2020 - 12:18 | Son Güncelleme:

Plasma1337x, tepki çeken paylaşımı üzerine sosyal medya hesabını kararttı

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Plasma1337x, tepki çeken paylaşımı üzerine sosyal medya hesabını kararttı
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Beyond the Summit Dota 2 turnuvasında 25 Ekim’de yarışacak Kuzey Amerika merkezli Plasma1337x takımına, sosyal medya kanallarından yaptıkları bir paylaşım yüzünden yaptırım uygulandı. Plasma1337x’in takımın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında Beyond the Summit etkinliğinde yer alan rakip takımlarına karşı kullandıkları ifadeler, organizasyon yetkililerinin dikkatinden kaçmadı.

Olayın medya aracılığıyla duyurulmasının ardından silinen Tweet, Gosu Gamers tarafından bir ekran görüntüsü alınarak paylaşıldı. Söz konusu Tweet’te yer verilen ifadeler ise şu şekilde: “Bugün Beyond the Summit 13’te ucuz Güney Amerika işgücü kullanan beastcoast’a karşı oynayacağız.”

Plasma1337x’in paylaşımında hedef aldığı Kuzey Amerika merkezli espor organizasyonu beastcoast’un takım kadrosu dört Perulu, bir Bolivyalı oyuncudan oluşuyor.

Plasma1337x, tepki çeken paylaşımı üzerine sosyal medya hesabını kararttı

Beyond the Summit yetkilileri ise durumun farkına vardıklarında bu paylaşımı ‘aşağılayıcı’ ve ‘hem etkinliğe hem de Dota topluluğuna karşı olumsuz etki yaratan’ bir içerik olarak değerlendirdi. Etkinlikten atılan takım, sosyal medya hesabını kararttı. Tüm gönderi ve paylaşımları silinen takım hesabının gelecek tepkilerden korkarak böyle bir yola başvurduğu yönünde yorumda bulunanlar oldu.

Plasma1337x, tepki çeken paylaşımı üzerine sosyal medya hesabını kararttı

Plasma1337x’in oyuncularından ‘lukiluki’, resmi Twitter hesabından kendisinin ve diğer takım arkadaşlarının takımlarıyla olan ilişiğini kestiğini ve üyesi oldukları eski takımın davranışından dolayı beastcoast’tan özür dilediklerini açıkladı. Bu da yapılan açıklamaya göre takım oyuncularının organizasyonun hesabından paylaşılan gönderiden sonradan haberi olduğunu gösteriyor.

Beyond the Summit de konuya ilişkin sosyal medya üzerinden bir açıklamada bulundu.

“Bugün erken saatlerde, etkinliğimizin katılımcı takımlarından biri sosyal medya üzerinden rakibini aşağılayıcı bir paylaşım yaptı. Bu durumun hem etkinliğimize hem de Dota topluluğu için tehlikeli olduğunu düşünüyoruz.

Dota, pek çok farklı ırktan insanın yer aldığı küresel çapta bir oyun. Özellikle turnuvaları hedef alan bu tür bir davranışı ise göz ardı edemeyiz.”

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