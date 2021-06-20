Plaj Futbolu Milli Takımı, Belarus'a 8-2 yenildi

Organizasyonun son maçında Belarus'la karşılaşan millilerin gollerini Semih Türkmen ve Barış Terzioğlu kaydetti.

Gruptaki diğer maçta ise Rusya, İspanya'yı 6-5 mağlup etti.

Plaj Futbolu Milli Takımı, eylül ayında yine Portekiz'de oynanacak olan Avrupa Ligi Play-Off müsabakalarında A Ligi statüsünü korumak için mücadele edecek.