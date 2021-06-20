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GeriFutbol Plaj Futbolu Milli Takımı, Belarus'a 8-2 yenildi
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Futbol
Haber Giriş: 20.06.2021 - 02:24 | Son Güncelleme:

Plaj Futbolu Milli Takımı, Belarus'a 8-2 yenildi

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Plaj Futbolu Milli Takımı, Belarus'a 8-2 yenildi

Plaj Futbolu Milli Takımı, Portekiz'de düzenlenen Avrupa A Ligi mücadelesinde C Grubu'ndaki üçüncü maçında Belarus'a 8-2 yenildi.

Organizasyonun son maçında Belarus'la karşılaşan millilerin gollerini Semih Türkmen ve Barış Terzioğlu kaydetti.

Gruptaki diğer maçta ise Rusya, İspanya'yı 6-5 mağlup etti.

Plaj Futbolu Milli Takımı, eylül ayında yine Portekiz'de oynanacak olan Avrupa Ligi Play-Off müsabakalarında A Ligi statüsünü korumak için mücadele edecek.

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