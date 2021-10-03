pl1xx, Soniqs’in aktif kadrosundan çekildi

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Soniqs Valorant takımının oyuncularından Chris "pl1xx" Li, Soniq'in aktif kadrosundan ayrıldığını ve yedeğe çekildiğini duyurdu.

Twitlonger’da yaptığı açıklamada “Bu, hem kendim hem de takımın ilerlemesi için en iyi karar. Arkadaşlarımı sonuna kadar destekleyeceğim ve her zaman ailem olarak göreceğim.”

Sezona büyük heyecan ve umutlarla başlayan Soniqs, Şampiyonlar Turunda istedikleri başarıyı gösteremedi. Takım sonrasında Riot tarafında düzenlenmeyen etkinliklerde yer aldı ancak playofflarda hep yenildi.

pl1xx’in takımdan neden ayrıldığına dair herhangi bir açıklama yapılmazken Crunchy geçmişte pl1xxs’in ortalarda olmasının sebebi olarak ailesel meseleleri göstermişti. Farklı kaynaklar ise oyuncunun takımdan ayrılışının da aynı sebepten ötürü olabileceğini söylüyor.

Soniqs’in şu anki kadrosu şu şekilde:

Iyengaran "iyen" Raju

Bob "Bob" Tran

Kyran "dizzyLife" Crombie

Ethan "Crunchy" Laker

Chris "pl1xx" Li (inaktif)

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Derek "sloth" Diaz (koç)