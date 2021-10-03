pl1xx, Soniqs’in aktif kadrosundan çekildi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kolombiya Cali Kartelinden Türkiye’ye uyuşturucu rotasıKolombiya Cali Karteli'nden Türkiye’ye uyuşturucu rotası#Uyuşturucu Operasyonu
Ne yaptın Ozan Premier Lige damga vuran slalom...Ne yaptın Ozan! Premier Lig'e damga vuran slalom...#Ozan Kabak
Önce kendine aşık ediyor sonra... 74lük kara dulun korkunç planıÖnce kendine aşık ediyor sonra... 74'lük kara dulun korkunç planı#Japonya
MSBden Yunanistan yanıtı: Gerekli karşılık veriliyorMSB'den Yunanistan yanıtı: Gerekli karşılık veriliyor#Milli Savunma Bakanlığı
Koronavirüs rehberinde güncelleme İki grubun karantina süreleri kısaltıldıKoronavirüs rehberinde güncelleme! İki grubun karantina süreleri kısaltıldı#Koronavirüs
Ezber bozan adım: Yüzlerce kişiye vize verecekEzber bozan adım: Yüzlerce kişiye vize verecek!#İngiltere
İşte Pfizer-BioNTech aşısının 5 yan etkisiİşte Pfizer-BioNTech aşısının 5 yan etkisi#Koronavirüs
Üstünden 12 yıl geçti 157 milyon işlem yapıldıÜstünden 12 yıl geçti! 157 milyon işlem yapıldı#Numara Taşıma
Akın ettiler Toplamak için birbirleriyle yarıştılarAkın ettiler! Toplamak için birbirleriyle yarıştılar#Bartın
Geri dönmeye çaba gösteriyorum'Geri dönmeye çaba gösteriyorum'#Canan Ergüder
Okulda tek tehdit Covid değil... Çocuklarda bu belirtilere dikkatOkulda tek tehdit Covid değil... Çocuklarda bu belirtilere dikkat!#Çocuk Sağlığı
Hey Ricky Martin sana ne olduHey Ricky Martin sana ne oldu?#Ricky Martin
Çok kitap okuyorum diye annem hastalanacağımı düşünürdüÇok kitap okuyorum diye annem hastalanacağımı düşünürdü!#Teoman
İlişkiler bitebilir, boşanmalar artabilir... Gergin bir hafta bizi bekliyorİlişkiler bitebilir, boşanmalar artabilir... Gergin bir hafta bizi bekliyor!#Astroloji
Dev şirkette istifa depremi Başkan koltuğu bıraktı...Dev şirkette istifa depremi! Başkan koltuğu bıraktı...#Mitsubishi
HABERLERSpor Arena Haberleri eSpor Haberleri

pl1xx, Soniqs’in aktif kadrosundan çekildi

#Chris Li#Pl1xx#Soniqs
pl1xx, Soniqs’in aktif kadrosundan çekildi

Chris "pl1xx" Li, Soniq'in aktif kadrosundan ayrıldığını ve yedeğe çekildiğini duyurdu.

Haberin Devamı

Soniqs Valorant takımının oyuncularından Chris "pl1xx" Li, Soniq'in aktif kadrosundan ayrıldığını ve yedeğe çekildiğini duyurdu.

Twitlonger’da yaptığı açıklamada “Bu, hem kendim hem de takımın ilerlemesi için en iyi karar. Arkadaşlarımı sonuna kadar destekleyeceğim ve her zaman ailem olarak göreceğim.”

Sezona büyük heyecan ve umutlarla başlayan Soniqs, Şampiyonlar Turunda istedikleri başarıyı gösteremedi. Takım sonrasında Riot tarafında düzenlenmeyen etkinliklerde yer aldı ancak playofflarda hep yenildi.

pl1xx’in takımdan neden ayrıldığına dair herhangi bir açıklama yapılmazken Crunchy geçmişte pl1xxs’in ortalarda olmasının sebebi olarak ailesel meseleleri göstermişti. Farklı kaynaklar ise oyuncunun takımdan ayrılışının da aynı sebepten ötürü olabileceğini söylüyor.

Soniqs’in şu anki kadrosu şu şekilde:

Iyengaran "iyen" Raju

 Bob "Bob" Tran

 Kyran "dizzyLife" Crombie

 Ethan "Crunchy" Laker

 Chris "pl1xx" Li (inaktif)

Haberin Devamı

 Derek "sloth" Diaz (koç)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Chris Li#Pl1xx#Soniqs