Pjanic'ten Vlahovic için kıyas: Fenerbahçe mi, Milan mı? 'Daha iyisini bulmak zor!'

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Juventus’un eski Bosna Hersekli yıldızı Miralem Pjanic, İtalya’dan La Gazzetta dello Sport’a özel açıklamalarda bulundu. Pjanic, röportajında Fenerbahçe ile adı anılan Dusan Vlahovic hakkında da dikkat çeken ifadeler kullandı.

"DAHA İYİSİNİ BULMAK ZOR"

Yıldız oyuncuya, 'Vlahovic'in sözleşmesinin bitmesine 11 ay kaldı.. Ona kalmasını mı, Allegri'nin takımı Milan'a mı yoksa Jose Mourinho'nun takımı Fenerbahçe'ye transfer olmasını tavsiye edersin?' sorusu yöneltildi.

Pjanic bu soruya şu yanıtı verdi:

'Dusan artık genç değil ve belirli bir tecrübeye sahip. Bunlar kişisel tercihler, kesinlikle kolay durumlar değil ama futbolcun bir parçası. Vlahovic, sakinliğini yeniden kazanmalı ve her zaman yaptığı gibi gol atmalı. O benim arkadaşım ve ona saygı duyuyorum. Oynamaya ihtiyacı var. Bir yıl kaybetmek asla iyi bir şey değildir. Juventus'ta durumun nasıl olduğunu biliyorum, daha iyisini bulmak zor.'

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GELECEĞİ BELİRSİZ

Transfer döneminde adı Fenerbahçe ile sıkça anılan Sırp golcünün geleceği hala belirsizliğini koruyor. 2026 yılına kadar Juventus ile sözleşmesi bulunan Vlahovic’in güncel piyasa değeri 35 milyon euro seviyesinde.

44 MAÇTA 22 GOLE DİREKT KATKI

Geride bıraktığımız sezon Juventus formasıyla 44 resmi maça çıkan 25 yaşındaki forvet, 17 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.