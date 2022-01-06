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Pjanic Beşiktaş'ta kalacak mı? Süper Kupa sonrası flaş sözler...

#Beşiktaş#Miralem Pjanic#Atiba Hutchinson
Pjanic Beşiktaşta kalacak mı Süper Kupa sonrası flaş sözler...

Beşiktaş'ın Boşnak yıldızı Miralem Pjanic ve takım kaptanı Atiba Hutchinson, Süper Kupa maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

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Beşiktaş'ta Miralem Pjanic, Süper Kupa'yı aldıkları maçın ardından konuştu.

Miralem Pjanic yaptığı açıklamada, "Atiba inanılmaz, takıma çok fazla katkı veriyor. Geçen senenin en iyi takımıydık ve bu kupayı kazanmayı hak etmiştik." dedi.

Beşiktaş'ta kazanmaya geldiğini söyleyen Pjanic, "Beşiktaş'a kazanmaya, başarmaya geldim. Bu maçta %100 olarak oynayamadım, bugün kendimi kötü hissettim. Sonuç olarak kazandık ve çok mutluyum." şeklinde konuştu.

Hocanın kendisini doğal pozisyonunda oynattığını söyleyen yıldız orta saha, "Hocamız, beni doğal pozisyonumda oynatıyor. Son beş senede burada oynadım. Bu bölgede iyi oynuyorum, rahatım. İkinci yarıya yeni başlıyoruz. Bir kupa daha var, o kupa da hedefimiz olacak." ifadelerini kullandı.

Pjanic ayrıca, "Burayı çok seviyorum, İstanbul'a aşığım. Beşiktaş'ta kalma kararını tek başıma veremem. Sözleşmem sezon sonuna kadar ama burada olduğum süre için başkana, asbaşkana ve takıma teşekkür ederim. Zaman ne gösterecek, göreceğiz." diyerek sözlerini noktaladı.

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ATIBA: PENALTILARDA ŞANS YARDIM ETTİ

Maçın en iyi oyuncusu seçilen Atiba Hutchinson ise, "Kupayı almaya gelmiştik ve başardık. Başarıya açtık ve iyi oynadık. Takım olarak oynadık, penaltılarda şans da biraz yardım etti. Bazı şeyleri düzeltmek için bu kupa büyük fırsat. Kazandığımız için mutluyum." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Miralem Pjanic#Atiba Hutchinson

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