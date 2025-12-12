Piyasa değerleri güncellendi: Arda Güler, La Liga'nın en çok değer kazanan oyuncusu oldu!

Haberin Devamı

Almanya merkezli futbol platformu Transfermarkt, İspanya La Liga'da forma giyen oyuncuların piyasa değerlerinde güncellemeye gitti.

EN ÇOK DEĞER KAZANAN ARDA GÜLER OLDU

Yapılan güncelleme sonrasında en çok değer kazanan isim, Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler oldu.

Milli futbolcu, 60 milyon euro olan piyasa değerini 30 milyon euro artırarak 90 milyon euroya yükseltti ve La Liga'nın en değerli 8. oyuncusu oldu.

20 yaşındaki orta saha oyuncusu ayrıca La Liga'daki 6 takımın toplam kadro değerini de geride bıraktı.

YENİDEN 'EN DEĞERLİ TÜRK FUTBOLCU' UNVANINI ALDI

Arda Güler, 75 milyon euro piyasa değerine sahip olan milli takımdan arkadaşı Kenan Yıldız'ı geride bırakarak yeniden en değerli Türk futbolcu unvanını aldı.

EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN BELLINGHAM!

Güncellemede en büyük değer kaybını ise Jude Bellingham yaşadı. Real Madrid'in İngiliz yıldızı 20 milyon Euro değer kaybederek 180 milyon eurodan 160 milyon euroya geriledi.

LA LIGA'NIN EN DEĞERLİ 20 OYUNCUSU

Yapılan güncellemenin ardından La Liga'nın en değerli 20 oyuncusu şu şekilde listelendi:

1-) Kylian Mbappe (Real Madrid) - 200 milyon euro

2-) Lamine Yamal (Barcelona) - 200 milyon euro

3-) Jude Bellingham (Real Madrid) - 160 milyon euro

4-) Vinicius Junior (Real Madrid) - 150 milyon euro

5-) Pedri (Barcelona) - 140 milyon euro

6-) Federico Valverde (Real Madrid) - 120 milyon euro

7-) Julian Alvarez (Atletico Madrid) - 100 milyon euro

8-) Arda Güler (Real Madrid) - 90 milyon euro

9-) Raphinha (Barcelona) - 80 milyon euro

10-) Pau Cubarsi (Barcelona) - 80 milyon euro

11-) Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) - 75 milyon euro

12-) Trent Alexander-Arnold (Real Madrid) - 70 milyon euro

13-) Fermín López (Barcelona) - 70 milyon euro

14-) Dean Huijsen (Real Madrid) - 70 milyon euro

15-) Jules Kounde (Barcelona) - 65 milyon euro

16-) Pablo Barrios (Atletico Madrid) - 60 milyon euro

17-) Rodrygo (Real Madrid) - 60 milyon euro

18-) Dani Olmo (Barcelona) - 60 milyon euro

19-) Alejandro Balde (Barcelona) - 60 milyon euro

20-) Álvaro Carreras (Real Madrid) - 60 milyon euro

