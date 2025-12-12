Piyasa değerleri güncellendi: Arda Güler, La Liga'nın en çok değer kazanan oyuncusu oldu!

Güncelleme Tarihi:
Almanya merkezli futbol platformu Transfermarkt, İspanya La Liga'da forma giyen oyuncuların piyasa değerlerinde güncellemeye gitti.
EN ÇOK DEĞER KAZANAN ARDA GÜLER OLDU
Yapılan güncelleme sonrasında en çok değer kazanan isim, Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler oldu.
Milli futbolcu, 60 milyon euro olan piyasa değerini 30 milyon euro artırarak 90 milyon euroya yükseltti ve La Liga'nın en değerli 8. oyuncusu oldu.
20 yaşındaki orta saha oyuncusu ayrıca La Liga'daki 6 takımın toplam kadro değerini de geride bıraktı.
YENİDEN 'EN DEĞERLİ TÜRK FUTBOLCU' UNVANINI ALDI
Arda Güler, 75 milyon euro piyasa değerine sahip olan milli takımdan arkadaşı Kenan Yıldız'ı geride bırakarak yeniden en değerli Türk futbolcu unvanını aldı.
EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN BELLINGHAM!
Güncellemede en büyük değer kaybını ise Jude Bellingham yaşadı. Real Madrid'in İngiliz yıldızı 20 milyon Euro değer kaybederek 180 milyon eurodan 160 milyon euroya geriledi.
LA LIGA'NIN EN DEĞERLİ 20 OYUNCUSU
Yapılan güncellemenin ardından La Liga'nın en değerli 20 oyuncusu şu şekilde listelendi:
1-) Kylian Mbappe (Real Madrid) - 200 milyon euro
2-) Lamine Yamal (Barcelona) - 200 milyon euro
3-) Jude Bellingham (Real Madrid) - 160 milyon euro
4-) Vinicius Junior (Real Madrid) - 150 milyon euro
5-) Pedri (Barcelona) - 140 milyon euro
6-) Federico Valverde (Real Madrid) - 120 milyon euro
7-) Julian Alvarez (Atletico Madrid) - 100 milyon euro
8-) Arda Güler (Real Madrid) - 90 milyon euro
9-) Raphinha (Barcelona) - 80 milyon euro
10-) Pau Cubarsi (Barcelona) - 80 milyon euro
11-) Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) - 75 milyon euro
12-) Trent Alexander-Arnold (Real Madrid) - 70 milyon euro
13-) Fermín López (Barcelona) - 70 milyon euro
14-) Dean Huijsen (Real Madrid) - 70 milyon euro
15-) Jules Kounde (Barcelona) - 65 milyon euro
16-) Pablo Barrios (Atletico Madrid) - 60 milyon euro
17-) Rodrygo (Real Madrid) - 60 milyon euro
18-) Dani Olmo (Barcelona) - 60 milyon euro
19-) Alejandro Balde (Barcelona) - 60 milyon euro
20-) Álvaro Carreras (Real Madrid) - 60 milyon euro