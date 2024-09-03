Piyasa değeri en yüksek futbolcular 2024 | Listede Galatasaray'ın yeni transferi Osimhen de var...

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En yüksek piyasa değerine sahip 25 futbolcunun listesini yayımlayan transfer market, oyuncuların en yüksek piyasa değerine ulaştığı tarih bilgilerine de yer veriyor. Transfer marketin en değerli 25 futbolcu listesinde, Galatasaray'ın yeni transferi Osimhen de 120 milyon Euroluk değeri ile dikkat çekiyor.

PİYASA DEĞERİ EN YÜKSEK 25 FUTBOLCU-2024

Oyuncu Uyruk Kulüp Tarih Tarihin en yüksek piyasa değeri Kylian Mbappé Fransa Paris Saint-Germain 17.12.2018 200.00 mil. € Jude Bellingham İngiltere Real Madrid 22.12.2023 150.00 mil. € Erling Haaland Norveç Manchester City 06.10.2023 180.00 mil. € Vinícius Júnior Brezilya Real Madrid 07.06.2024 180.00 mil. € Neymar Brezilya Paris Saint-Germain 24.01.2018 180.00 mil. € Lionel Messi Arjantin Barcelona 01.01.2018 180.00 mil. € Raheem Sterling İngiltere Manchester City 10.12.2019 160.00 mil. € Phil Foden İngiltere Manchester City 27.12.2022 150.00 mil. € Sadio Mané Senegal Liverpool 10.12.2019 150.00 mil. € Mohamed Salah Mısır Liverpool 28.05.2018 150.00 mil. € Harry Kane İngiltere Tottenham 28.05.2018 150.00 mil. € Antoine Griezmann Fransa Atlético Madrid 17.10.2018 150.00 mil. € Kevin De Bruyne Belçika Manchester City 15.12.2021 150.00 mil. € Philippe Coutinho Brezilya Barcelona 10.07.2018 150.00 mil. € Eden Hazard Belçika Chelsea 17.10.2018 150.00 mil. € Bukayo Saka İngiltere Arsenal 27.03.2024 140.00 mil. € Florian Wirtz Almanya Bayer Leverkusen 18.07.2024 130.00 mil. € Jamal Musiala Almanya Bayern Munich 18.07.2024 130.00 mil. € Jadon Sancho İngiltere Manchester United 11.08.2020 130.00 mil. € Rodri İspanya Manchester City 18.07.2024 130.00 mil. € Lamine Yamal İspanya Barcelona 18.07.2024 120.00 mil. € Victor Osimhen Nijerya Napoli 15.08.2023 120.00 mil. € Federico Valverde Uruguay Real Madrid 17.03.2024 120.00 mil. € Declan Rice İngiltere Arsenal 18.07.2024 120.00 mil. € Ousmane Dembélé Fransa Barcelona 28.02.2019 120.00 mil. €

FUTBOLCUNUN PİYASA DEĞERİ NASIIL BELİRLENİYOR?

Transfermarkt'ta futbolcuların piyasa değeri, bir dizi faktörün değerlendirilmesi sonucu belirlenir. Bu değer, bir oyuncunun teorik olarak transfer edilebileceği tahmini bedeli ifade eder ve aşağıdaki temel faktörlere dayanarak hesaplanır:

Performans: Oyuncunun son dönemdeki performansı, golleri, asistleri, defansif katkıları gibi faktörler piyasa değerini doğrudan etkiler. Özellikle uluslararası turnuvalarda veya üst düzey liglerde gösterdiği performans, bu değerin belirlenmesinde önemli rol oynar. Yaş: Genç oyuncular genellikle daha yüksek bir piyasa değerine sahip olurlar çünkü uzun vadede gelişim potansiyelleri daha yüksektir. Ancak, tecrübeli oyuncuların da daha düşük bir yaş grubuna göre daha yüksek bir değeri olabilir, özellikle kariyerlerinde üst düzey performans sergilemişlerse. Potansiyel: Bir oyuncunun gelecekteki gelişim potansiyeli de piyasa değerini artırabilir. Genç ve yetenekli oyuncular, henüz tam kapasiteye ulaşmamış olmaları nedeniyle yüksek değerlendirilebilirler. Fiziksel Durum: Sakatlık geçmişi, oyuncunun fiziksel dayanıklılığı ve genel sağlık durumu piyasa değerini etkileyen kritik faktörlerdir. Sürekli sakatlıklarla boğuşan oyuncuların piyasa değeri genellikle düşüktür. Sözleşme Süresi: Oyuncunun mevcut kulübüyle olan sözleşme süresi, piyasa değerinde önemli bir faktördür. Sözleşmesi kısa sürede bitecek oyuncuların değeri, kulübün onları kaybetme riski nedeniyle genellikle daha düşüktür. Transfer Talebi: Bir oyuncuya olan talep, piyasa değerini önemli ölçüde etkileyebilir. Eğer birçok kulüp bir oyuncuyu transfer etmek istiyorsa, bu oyuncunun piyasa değeri artar. Pozisyon: Oyuncunun oynadığı pozisyon da piyasa değerini etkiler. Genellikle hücum oyuncuları, özellikle gol atan forvetler, daha yüksek piyasa değerlerine sahiptir. Ancak, savunma oyuncuları ve kaleciler de kendi pozisyonlarına göre yüksek değerlendirilebilirler. Pazar ve Lig Faktörleri: Oyuncunun oynadığı ligin kalitesi ve rekabet düzeyi, piyasa değerini etkiler. Daha yüksek profilli liglerde oynayan oyuncular, genellikle daha yüksek piyasa değerine sahiptir. Ayrıca, kulübün bulunduğu ülkenin futbol pazarı ve ekonomik durumu da bu değeri etkileyebilir.

Bu faktörlerin bir kombinasyonu, bir oyuncunun Transfermarkt'ta listelenen piyasa değerinin belirlenmesinde rol oynar. Bu değer, futbol endüstrisi tarafından geniş çapta takip edilmekte ve kulüpler tarafından transfer süreçlerinde referans olarak kullanılmaktadır. Ancak, nihai transfer bedeli her zaman bu piyasa değerinden farklı olabilir; çünkü transfer bedelleri genellikle kulüplerin pazarlık gücüne ve oyuncunun mevcut durumuna göre şekillenir.