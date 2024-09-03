Piyasa değeri en yüksek futbolcular 2024 | Listede Galatasaray'ın yeni transferi Osimhen de var...

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En yüksek piyasa değerine sahip 25 futbolcunun listesini yayımlayan transfer market, oyuncuların en yüksek piyasa değerine ulaştığı tarih bilgilerine de yer veriyor. Transfer marketin en değerli 25 futbolcu listesinde, Galatasaray'ın yeni transferi Osimhen de 120 milyon Euroluk değeri ile dikkat çekiyor.
PİYASA DEĞERİ EN YÜKSEK 25 FUTBOLCU-2024
|Oyuncu
|Uyruk
|Kulüp
|Tarih
|Tarihin en yüksek piyasa değeri
|Kylian Mbappé
|Fransa
|Paris Saint-Germain
|17.12.2018
|200.00 mil. €
|Jude Bellingham
|İngiltere
|Real Madrid
|22.12.2023
|150.00 mil. €
|Erling Haaland
|Norveç
|Manchester City
|06.10.2023
|180.00 mil. €
|Vinícius Júnior
|Brezilya
|Real Madrid
|07.06.2024
|180.00 mil. €
|Neymar
|Brezilya
|Paris Saint-Germain
|24.01.2018
|180.00 mil. €
|Lionel Messi
|Arjantin
|Barcelona
|01.01.2018
|180.00 mil. €
|Raheem Sterling
|İngiltere
|Manchester City
|10.12.2019
|160.00 mil. €
|Phil Foden
|İngiltere
|Manchester City
|27.12.2022
|150.00 mil. €
|Sadio Mané
|Senegal
|Liverpool
|10.12.2019
|150.00 mil. €
|Mohamed Salah
|Mısır
|Liverpool
|28.05.2018
|150.00 mil. €
|Harry Kane
|İngiltere
|Tottenham
|28.05.2018
|150.00 mil. €
|Antoine Griezmann
|Fransa
|Atlético Madrid
|17.10.2018
|150.00 mil. €
|Kevin De Bruyne
|Belçika
|Manchester City
|15.12.2021
|150.00 mil. €
|Philippe Coutinho
|Brezilya
|Barcelona
|10.07.2018
|150.00 mil. €
|Eden Hazard
|Belçika
|Chelsea
|17.10.2018
|150.00 mil. €
|Bukayo Saka
|İngiltere
|Arsenal
|27.03.2024
|140.00 mil. €
|Florian Wirtz
|Almanya
|Bayer Leverkusen
|18.07.2024
|130.00 mil. €
|Jamal Musiala
|Almanya
|Bayern Munich
|18.07.2024
|130.00 mil. €
|Jadon Sancho
|İngiltere
|Manchester United
|11.08.2020
|130.00 mil. €
|Rodri
|İspanya
|Manchester City
|18.07.2024
|130.00 mil. €
|Lamine Yamal
|İspanya
|Barcelona
|18.07.2024
|120.00 mil. €
|Victor Osimhen
|Nijerya
|Napoli
|15.08.2023
|120.00 mil. €
|Federico Valverde
|Uruguay
|Real Madrid
|17.03.2024
|120.00 mil. €
|Declan Rice
|İngiltere
|Arsenal
|18.07.2024
|120.00 mil. €
|Ousmane Dembélé
|Fransa
|Barcelona
|28.02.2019
|120.00 mil. €
FUTBOLCUNUN PİYASA DEĞERİ NASIIL BELİRLENİYOR?
Transfermarkt'ta futbolcuların piyasa değeri, bir dizi faktörün değerlendirilmesi sonucu belirlenir. Bu değer, bir oyuncunun teorik olarak transfer edilebileceği tahmini bedeli ifade eder ve aşağıdaki temel faktörlere dayanarak hesaplanır:
Performans: Oyuncunun son dönemdeki performansı, golleri, asistleri, defansif katkıları gibi faktörler piyasa değerini doğrudan etkiler. Özellikle uluslararası turnuvalarda veya üst düzey liglerde gösterdiği performans, bu değerin belirlenmesinde önemli rol oynar.
Yaş: Genç oyuncular genellikle daha yüksek bir piyasa değerine sahip olurlar çünkü uzun vadede gelişim potansiyelleri daha yüksektir. Ancak, tecrübeli oyuncuların da daha düşük bir yaş grubuna göre daha yüksek bir değeri olabilir, özellikle kariyerlerinde üst düzey performans sergilemişlerse.
Potansiyel: Bir oyuncunun gelecekteki gelişim potansiyeli de piyasa değerini artırabilir. Genç ve yetenekli oyuncular, henüz tam kapasiteye ulaşmamış olmaları nedeniyle yüksek değerlendirilebilirler.
Fiziksel Durum: Sakatlık geçmişi, oyuncunun fiziksel dayanıklılığı ve genel sağlık durumu piyasa değerini etkileyen kritik faktörlerdir. Sürekli sakatlıklarla boğuşan oyuncuların piyasa değeri genellikle düşüktür.
Sözleşme Süresi: Oyuncunun mevcut kulübüyle olan sözleşme süresi, piyasa değerinde önemli bir faktördür. Sözleşmesi kısa sürede bitecek oyuncuların değeri, kulübün onları kaybetme riski nedeniyle genellikle daha düşüktür.
Transfer Talebi: Bir oyuncuya olan talep, piyasa değerini önemli ölçüde etkileyebilir. Eğer birçok kulüp bir oyuncuyu transfer etmek istiyorsa, bu oyuncunun piyasa değeri artar.
Pozisyon: Oyuncunun oynadığı pozisyon da piyasa değerini etkiler. Genellikle hücum oyuncuları, özellikle gol atan forvetler, daha yüksek piyasa değerlerine sahiptir. Ancak, savunma oyuncuları ve kaleciler de kendi pozisyonlarına göre yüksek değerlendirilebilirler.
Pazar ve Lig Faktörleri: Oyuncunun oynadığı ligin kalitesi ve rekabet düzeyi, piyasa değerini etkiler. Daha yüksek profilli liglerde oynayan oyuncular, genellikle daha yüksek piyasa değerine sahiptir. Ayrıca, kulübün bulunduğu ülkenin futbol pazarı ve ekonomik durumu da bu değeri etkileyebilir.
Bu faktörlerin bir kombinasyonu, bir oyuncunun Transfermarkt'ta listelenen piyasa değerinin belirlenmesinde rol oynar. Bu değer, futbol endüstrisi tarafından geniş çapta takip edilmekte ve kulüpler tarafından transfer süreçlerinde referans olarak kullanılmaktadır. Ancak, nihai transfer bedeli her zaman bu piyasa değerinden farklı olabilir; çünkü transfer bedelleri genellikle kulüplerin pazarlık gücüne ve oyuncunun mevcut durumuna göre şekillenir.