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Futbol
AA
Haber Giriş: 27.11.2020 - 10:40 | Son Güncelleme:

Piyalepaşaspor, Almanya deplasmanında! UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi...

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Piyalepaşaspor, Almanya deplasmanında! UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi...
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Türkiye'yi UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Piyalepaşaspor, ön eleme turunda yarın Almanya'nın Hohenstein-Ernstthal ekibine konuk olacak.

Hohenstein-Ernstthal kentindeki HOT-Sportzentrum'da yapılacak karşılaşma, TSİ 18.15'te başlayacak.

Tek maç eleme usulüne göre gerçekleştirilecek müsabakada turu geçecek ekip, son 32 turunda mücadele etmeye hak kazanacak.

 

Piyalepaşaspor, Almanya deplasmanında UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi...

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