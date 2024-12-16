×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Maç sonu pişman oldu, Dzeko'dan özür diledi

Güncelleme Tarihi:

#Başakşehir#Fenerbahçe#Süper Lig
Maç sonu pişman oldu, Dzekodan özür diledi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2024 00:15

Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldukları maçta kırmızı kart gören RAMS Başakşehirli futbolcu Ousseynou Ba, Edin Dzeko, Başakşehir camiası ve takım arkadaşlarından özür diledi.

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, sahasında Başakşehir'i 3-1 mağlup etti. Maçın ilk yarısının sonlarına doğru Başakşehirli oyuncu Ba, Edin Dzeko'ya kafayla vurunca kırmızı karta oyun dışı kaldı. Senegalli oyuncu, maçın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak yaptığı hareketten dolayı özür diledi.

Ba, "Bugün Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığımız karşılaşmada kırmızı kartla sonuçlanan pozisyon nedeniyle üzgün olduğumu belirtmek istiyorum. Oyunun temposu ve stadyumun atmosferinin de etkisi ile ne yazık ki kabul edilemez bir davranışta bulundum. Bu sebeple başta faule maruz kalan rakip oyuncu Edin Dzeko olmak üzere sahada eksik bıraktığım tüm takım arkadaşlarımdan ve Başakşehir camiasından özür dilerim" dedi.

Gözden KaçmasınEdin Dzekoya kafa attı, kırmızı kart gördüEdin Dzeko'ya kafa attı, kırmızı kart gördüHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınGöksel Gümüşdağ oyuncusunu eleştirdi: Gereken cezayı vereceğimGöksel Gümüşdağ oyuncusunu eleştirdi: Gereken cezayı vereceğimHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Başakşehir#Fenerbahçe#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!