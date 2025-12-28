Pisa 0-2 Juventus maç sonucu (Kenan Yıldız gol attı, sevincini yaptı)

Haberin Devamı

Juventus, İtalya Serie A'nın 17. haftasında Pisa ile karşı karşıya geldi. Arena Garibaldi'de oynanan maçı Juventus 2-0'lık skorla kazandı. Bu sonucun ardından siyah-beyazlılar 3 puanı hanesine yazdırdı.

SON SÖZÜ KENAN YILDIZ SÖYLEDİ

Müsabakada gol perdesi 73'te Calabresi'nin kendi kalesine attığı golle açıldı. 90+2'de ise milli futbolcu Kenan Yıldız, ceza sahası içinden fileleri sarstı.

32 PUANA ULAŞTILAR

Bu sonucun ardından Juventus 3 puanı hanesine yazdırdı ve ligde 32 puana ulaştı. Pisa ise 11 puanda kaldı.

KENAN YILDIZ'IN PERFORMANSI

Milli futbolcu Kenan Yıldız, bu sezon Juventus forması ile toplam 23 resmi maça çıktı. Genç yıldız bu müsabakalarda 7 kez rakip fileleri sarsarken, 6 kez de takım arkadaşlarına gol pası verdi.