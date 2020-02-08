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Futbol
Haber Giriş: 08.02.2020 - 11:24,Son Güncelleme:/

Pirlo, Hakan Çalhanoğlu'nun problemini açıkladı

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İtalyan futbolunun yaşayan efsanelerinden Andrea Pirlo, Hakan Çalhanoğlu hakkında "yetenekli bir oyuncu ama halen belli bir pozisyonu yok" dedi.

Spor Arena Dış Haberler | İtalyan futbolunun yaşayan efsanelerinden Andrea Pirlo, Milan forması giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

La Gazzetta dello Sport'a konuşan Pirlo, "Hakan Çalhanoğlu yetenekli bir oyuncu ama halen belli bir pozisyonu yok. Nerede oynaması gerektiği halen yeterince açık değil." ifadelerini kullandı.

Pirlo ayrıca takımın Brezilyalı oyuncusu Lucas Paqueta'nın durumunu da Hakan Çalhanoğlu'na benzetirken, "Paqueta'nın da gerçek pozisyonunu bulması gerekiyor." dedi.

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Pirlo, Hakan Çalhanoğlunun problemini açıkladı

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