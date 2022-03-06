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Pique ve Daniel Alves’e Ersan Kay’dan özel çalışmalar

#Barcelona#Ersan Kay#Yağlı Boya
Pique ve Daniel Alves’e Ersan Kay’dan özel çalışmalar

Sanatçı Ersan Kay, futbol dünyasından birçok ismi yağlı boya ile resmetmeye devam ediyor. Cristiano Ronaldo, Maldini, Rakitic, Granit Xhaka, Embolo ve dünya futbolunda önemli daha birçok isim ile Türkiye’den birçok önemli spor insanı ve futbolcuyu resmeden Kay, şimdi de Barcelona’nın yıldız futbolcuları Gerard Pique ve Daniel Alves’i resmetti.

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Çocukluğundan bu yana yaptığı akrilik painting çizimlerle spor dünyasından önemli isimlere çalışmalarını takdim eden Ersan Kay, Gerard Pique ve Daniel Alves ile bir araya geldi. Barcelona’nın yıldız futbolcuları ile Barcelona’nın antrenman tesislerinde bir araya gelen Ersan Kay, Pique ve Alves için yaptığı resimleri yıldız futbolculara takdim etti.

PIQUE’YE SHAKIRA JESTİ

Sanatçı Ersan Kay, Gerard Pique’yi eşi Shakira ve çocukları ile birlikte resmetti. Ersan Kay, İspanyol futbolcuya bir jestte bulunarak deneyimli oyuncuya takdim ettiği çalışmada Gerard Pique’nin eşi Shakira ve ikilinin çocuklarına da yer verdi. Pique, bu çalışmadan dolayı Kay’a teşekkürlerini iletti.

DANIEL ALVES’E BREZİLYA FORMALI ÇALIŞMA

Ersan Kay, Barcelona’nın Brezilyalı yıldızı Daniel Alves’i ise Brezilya Milli Takımı’nın formasıyla resmetti. Çalışmasını 3 boyutlu olarak gerçekleştiren Kay, Daniel Alves için getirdiği 3 boyutlu gözlüğü Brezilyalı futbolcuya verdi. Alves, 3 boyutlu gözlüğü takarak resimde 3 boyutlu deneyimi yaşadı. Alves de bu çalışmadan memnuniyetini dile getirerek Kay’a teşekkür etti.

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Pique ve Daniel Alves’e Ersan Kay’dan özel çalışmalar

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#Barcelona#Ersan Kay#Yağlı Boya

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