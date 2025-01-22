Talisca'nın Fenerbahçe'ye transferi iptal mi olacak? Pioli'den şaşırtan açıklama!

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Fenerbahçe'nin ara transfer sezonunda uzun süredir kadrosuna katmaya çalıştığı Talisca ile ilgili önemli bir çıkış geldi.



Bilindiği üzere Fenerbahçe, Talisca ve Al Nassr yetkilileriyle her konuda anlaşmaya varmıştı. Yaşanan bu gelişme ile beraber Talisca'nın, Al Nassr'dan alacağı ücret transferdeki tek problem olarak gözüküyordu.



FENERBAHÇE CEPHESİ ARABİSTAN'DA

Bununla beraber Fenerbahçe'nin görevlendirdiği kurmaylar, Talisca transferini bitirmek için bir süredir Suudi Arabistan'da ve Talisca transferinin sonlanması an meselesi olarak gözüküyor.

PIOLI'DEN ŞAŞIRTAN ÇIKIŞ!

Öte yandan Al Nassr Teknik Direktörü Stefano Pioli, Arap muhabirlerin konu ile ilgili kendisine yönelttiği soruyu cevaplarken, beklenmedik bir yanıt verdi.



TRANSFER ZORA MI GİRDİ?

Stefano Pioli'ye sorulan 'Talisca, Al Nassr'dan ayrılıyor mu?' sorusuna 'Bu konuyu teyit edemem. Ayrılıyor veya ayrılmıyor demek zor. Önümüzdeki günlerde tablo daha da netleşecek' dedi.



KADRO DIŞI KALDI

Anderson Talisca'nın bir süredir Al Nassr kadrosunda yer almamasının 'kadro dışı' kalmasından dolayı olduğu iddia edilmişti.

