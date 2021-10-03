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Pinnacle Fall Series 2’ye katılacak takımlar belli oldu

#Pinnacle Fall Series#Eternal Fire#April's Lan Sweet LAN
Pinnacle Fall Series 2’ye katılacak takımlar belli oldu

Serinin ikinci turnuvası Pinnacle Fall Series 2’ye katılacak takımlar ve turnuvanın gerçekleşeceği günler belli oldu.

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Pinnacle Fall Series’in ikincisi geçtiğimiz gün duyuruldu. Bölgesel elemelerden gelen 28 takım, 4-20 Ekim tarihleri arasında ana sahnede mücadele edecek.

Bölgesel elemelerde yarışacak takımlar ise belli oldu. 1WIN, Nexus, ONYX gibi isimlerin yanında Pinnacle Fall Series’te Türk takım Eternal Fire da yer alacak. Gerçekleşecek bu turnuvada da geçen seferki format izlenecek. 16 takım, yeterli puanı toplayıp ana mücadeleye yükselebilmek için ilk 8’e girmeye çalışacak. Bölgesel elemelerden yükselen 8 takım, davetli sekiz takımla birlikte playoff maçları oynayacak. Çeyrek finallerde ise sahneye dört davetli takım da dâhil olacak. Turnuvaya çeyrek finallerde dahil olacak bu dört takım ise FaZe, Virtus.pro, BIG ve Spirit.

Oyuncular, turnuva sonunda 84,000 Amerikan Doları ödül havuzundan paylarına düşeni almak için mücadele edecek. Ayrıca turnuvanın kazananı April’s Lan Sweet LAN 2022’ye davet kazanacak.

Pinnacle Fall Series 2 bölgesel elemelerde yer alacak takımlar:

Nemiga

EC Kyiv

Lyngby Vikings

777

Eternal Fire

Galaxy Racer

GamerLegion

1WIN

Nexus

ONYX

Unique

Illuminar

hREDS

Tricked

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KOVA

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#Pinnacle Fall Series#Eternal Fire#April's Lan Sweet LAN