Pınar Karşıyaka'ya FIBA Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek için 5 sayı fark lazım

İlk 2 sırayı alacak ekiplerin 8'li finale çıkacağı I Grubu'nda beşinci hafta karşılaşmaları dünkü Hapoel Unet-Credit Holon (İsrail)-Happy Casa Brindisi (İtalya) maçıyla tamamlandı.

Müsabakayı galip tamamlayan İsrail ekibi bir üst tura lider olarak çıkmayı garantilerken, gruptan çıkacak ikinci ekip Pınar Karşıyaka veya Happy Casa Brindisi olacak.

İzmir'de 6 Nisan Salı günü Happy Casa Brindisi'yi konuk edecek Pınar Karşıyaka, ilk maçta 83-79 mağlup olduğu rakibini en az 5 sayı farkla yenmesi halinde adını 8'li finale yazdırmayı başaracak.

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