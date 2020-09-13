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GeriBasketbol Pınar Karşıyaka'ya DJ Kennedy'den iyi haber
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Basketbol
DHA
Haber Giriş: 13.09.2020 - 13:06 | Son Güncelleme:

Pınar Karşıyaka'ya DJ Kennedy'den iyi haber

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Pınar Karşıyaka'ya DJ Kennedy'den iyi haber
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ING Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezona 2 hafta kala DJ Kennedy'nin Antalya'da oynanan Gloria Cup'ta yaşadığı sakatlıkla sarsılan Pınar Karşıyaka'ya iyi haber geldi.

Diz çapraz bağlarının kopmasından korkulan ABD'li forvetin çekilen MR'ında durumunun çok ciddi olmadığı görüldü. Yıldız basketbolcu 10 gün dinlenip tedavi sürecinin ardından parkelere dönecek.

Kennedy, 17-19 Eylül tarihlerinde ev sahipliği yapılacak geleneksel Pınar Cup'ta görev yapamayacak. Pınar Karşıyaka, Pınar Cup'ta Petkimspor ve Büyükçekmece'yle rakip olacak.

Pınar Karşıyakaya DJ Kennedyden iyi haber

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