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Pınar Karşıyaka’nın yeni sezon sloganını taraftarı seçiyor

#Karşıyaka#Basketbol#Süper Lig
Pınar Karşıyaka’nın yeni sezon sloganını taraftarı seçiyor

Pınar Karşıyaka, yeni sezon sloganını bulma konusunda sözü taraftarlarına bıraktı.

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Yeni sezonda Basketbol Şampiyonlar Ligi ve Basketbol Süper Ligi’nde mücadele edecek Pınar Karşıyaka, yeni sezon sloganını bulma konusunda sözü taraftarlarına bıraktı.

Pınar Karşıyaka’dan yapılan açıklama şu şekilde:

Sloganımızı sen seç, biz paylaşalım!

Yıllardır birbirinden güzel besteleriyle takımımıza destek olan, pankartlara muhteşem sözler işleyen, yaratıcı Karşıyaka taraftarı! Şimdi sıra Pınar Karşıyaka'mızı en güzel yansıtan sloganı bulmakta.

Pınar Karşıyaka'mızın 2021-2022 sezonunda Avrupa ve Türkiye'de oynayacağı maçlarda kullanacağı en güzel sloganda büyük Karşıyaka taraftarının imzası olacak.

Takımımızı en güzel yansıttığını düşündüğünüz sloganı üreterek, Instagram’da @kskbasket hesabındaki paylaşımımızın altında cevap olarak 27 Eylül Pazartesi günü saat 15.00’e kadar paylaşabilirsiniz. Seçilen en iyi 3 slogan 29 Eylül Çarşamba günü hem Instagram, hem Twitter hesabımız üzerinden taraftar oylamasına sunulacak.

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#Karşıyaka#Basketbol#Süper Lig