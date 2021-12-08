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Pınar Karşıyaka’nın tek şansı galibiyet

#FIBA Şampiyonlar Ligi#Basketbol#Pınar Karşıyaka
Pınar Karşıyaka’nın tek şansı galibiyet

FIBA Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon güçlü kadrosuyla tarihinin ilk Avrupa şampiyonluğunu hedeflerken üst üste 3 mağlubiyetle henüz ilk turda havlu atma riskiyle karşı karşıya gelen Pınar Karşıyaka, gözünü son hafta maçlarına çevirdi.

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Karşıyaka’nın yer aldığı B Grubu’nda liderliği daha önce garantileyen Baxi Manresa, dün Stal Ostrow’u 88-75 yenerek 5’te 5 yaptı. Son haftaya Hapoel Jerusalem ve Kaf-Kaf, 5 maçta 2’şer, Stal ise 1 galibiyetle girdi. Lider Manresa’nın direkt olarak son 16’ya kalacağı, ikinci ve üçüncü sırayı elde edecek ekiplerin ise Avrupa’da yola devam ederek son 16 için Play-In oynayacakları grupta düğüm 22 Aralık’taki son maçlarda çözülecek.

Pınar Karşıyaka, son maçta Polonya deplasmanında Stal’ı yenerse Play-In oynayacak. 

Mağlubiyet durumunda ise ikili veya üçlü averaj hesapları devreye girecek. İlk maçta İsrail’de Colson’un son saniye üçlüğüyle 86-84 yendiği Hapoel’e evinde 20 sayı farkla 85-65 yenilen yeşil-kırmızılı ekip, ikili averaj üstünlüğünü rakibe verdi. Stal Ostrow, ikili averajda Hapoel’den üstün durumdayken, Polonya temsilcisini grupta oynadıkları ilk maçta evinde 3 sayı farkla 80-77 yenen Karşıyaka, son haftaya girerken genel averajda iki rakibinin de gerisinde.

Son hafta Hapoel, Manresa’yı yenerse Karşıyaka 3 sayının altında farkla mağlup bile olsa yoluna devam edecek. Temsilcimiz, 3 sayı farkın üzerindeki mağlubiyetler ile hem Hapoel’in hem kendisinin mağlubiyeti durumunda büyük hedefler belirlediği Avrupa’ya erken veda edecek.

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#FIBA Şampiyonlar Ligi#Basketbol#Pınar Karşıyaka

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