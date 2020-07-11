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Basketbol
Haber Giriş: 11.07.2020 - 15:10,Son Güncelleme:

Pınar Karşıyaka'nın rakipleri belli oluyor

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Pınar Karşıyaka'nın rakipleri belli oluyor
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Basketbolda yeni sezonda 2 yıl sonra tekrar FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Pınar Karşıyaka'nın rakipleri 15 Temmuz Çarşamba günü İsviçre'de çekilecek kura ile belli olacak.

Organizasyona direkt grup aşamasından itibaren dahil olacak yeşil-kırmızılılar kuraya dördüncü torbadan girecek.

Kaf-Kaf, eleme turlarının ardından normal sezonun 13 Ekim'de başlayacağı organizasyonda 8 takımlı grubunda çift devreli lig usulüne göre oynanacak maçlar sonucu ilk 4 takım arasına adını yazdırmaya çalışacak.



Grup aşamasında 32 takımın yer alacağı FIBA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Türkiye'yi Karşıyaka'nın yanı sıra Galatasaray, Darüşşafaka, Türk Telekom ve Tofaş temsil edecek.

Pınar Karşıyakanın rakipleri belli oluyor

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