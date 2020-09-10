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Basketbol
DHA
Haber Giriş: 10.09.2020 - 14:15 | Son Güncelleme:

Pınar Karşıyaka'nın rakibi Kızılyıldız

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Pınar Karşıyaka'nın rakibi Kızılyıldız
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ING Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi Antalya'da katıldığı Gloria Cup 2'deki ilk maçta güçlü rakibi Fenerbahçe Beko'yu baştan sona üstün götürdüğü mücadelede 72-65 yenerek iddiasını kanıtlayan Pınar Karşıyaka, yarın Kızılyıldız'la rakip olacak.

Gloria Sports Arena'da saat 20.30'da başlayacak karşılaşma D Smart'tan yayınlanacak. Sırp temsilcisi Kızılyıldız, gruptaki ilk maçında Türk Telekom'u 83-54 yenmişti. Karşıyaka rakibine yenildiği takdirde cumartesi günü Anadolu Efes'le oynayacak.

Galip gelmesi durumunda ise pazar günü finale çıkacak. Fenerbahçe önünde geçen sezonki başarılı performansını sürdüreceğinin sinyallerini veren Kaf-Kaf'ta yeni transferler Raymar Morgan 12 sayı, 7 ribaund, Sek Henry 12 sayı, 5 ribaundla oynadı. Tony Taylor 12 sayı, 4 asist, DJ Kennedy 12 sayı, 5 ribaund, 2 asist üretti.

Pınar Karşıyakanın rakibi Kızılyıldız

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