Pınar Karşıyaka'nın kura heyecanı

FIBA'nın yeni sezonda daha iddialı hale getirdiği organizasyona direkt grup aşamasından dahil olacak yeşil-kırmızılılar kuraya dördüncü torbadan girecek. Şampiyonlar Ligi'nde elemelerin ardından 13 Ekim'de start alacak normal sezonda 4 grupta 8'er takım yer alacak.







TÜRKİYE'Yİ 5 TAKIM TEMSİL EDECEK

İzmir ekibi, çift devreli lig usulüne göre oynanacak grup maçları sonucu son 16'ya kalmak için grubunda ilk 4 takım arasına adını yazdırmaya çalışacak. Grup aşamasında 32 takımın yer alacağı ligde bu sezon Türkiye'yi Karşıyaka'nın yanı sıra Galatasaray, Darüşşafaka, Türk Telekom ve Tofaş temsil edecek.



Pınar Karşıyaka'nın geçen sezon mücadele ederek adını yarı finale yazdırdığı FIBA Europe Cup, koronavirüs pandemisi nedeniyle iptal edilmişti. Transfer harekatını da sürdüren Karşıyaka yabancı pivot arayışına devam ediyor.

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