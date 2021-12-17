Pınar Karşıyaka’nın konuğu Türk Telekom

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Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’ndaki mücadele saat 18.00’de başlayacak.

Bilet fiyatları tam 30, öğrenci 20 TL olarak açıklandı.

Yeşil-kırmızılılarda ameliyat olan Semih Erden ve Roll yine forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan M’Baye ve Blackmon’un ise maça yetişmeleri bekleniyor.

Ligde üst üste 2 galibiyet alan Karşıyaka, bu maç öncesi 12 haftada 9 galibiyetle üçüncü sırada yer alıyor. Türk Telekom ise 4 galibiyet aldı.

Kaf-Kaf, bu mücadelenin ardından 22 Aralık Çarşamba günü FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu’nda Polonya’da Stal Ostrow’a gruptan çıkmak için son maçta konuk olacak.