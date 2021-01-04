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Basketbol
AA
Haber Giriş: 04.01.2021 - 10:10 | Son Güncelleme:

Pınar Karşıyaka'nın konuğu Fortitudo Bologna! FIBA Şampiyonlar Ligi...

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Pınar Karşıyaka'nın konuğu Fortitudo Bologna! FIBA Şampiyonlar Ligi...
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Pınar Karşıyaka, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenen FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu ikinci hafta mücadelesinde yarın İtalyan ekibi Fortitudo Bologna'yı ağırlayacak.

Pınar Karşıyaka ile Fortitudo Bologna arasındaki müsabaka saat 20.00'de Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak.

Organizasyona İspanyol temsilcisi Bilbao Basket'i 81-72 mağlup ederek başlayan Pınar Karşıyaka, daha sonra Alman ekibi Brose Bamberg'le oynadığı iki karşılaşmayı da kaybetti.

Brose Bamberg'in bir üst tura çıkmayı garantilediği grupta Pınar Karşıyaka maç eksiğiyle üçüncü durumda bulunuyor.

Beşiktaş 72-84 Pınar Karşıyaka
Beşiktaş 72-84 Pınar Karşıyaka

- Avrupa'da 227. karşılaşma

Avrupa kupalarında 227. maçına yarın çıkacak İzmir temsilcisi, geride kalan 226 karşılaşmada 121 galibiyet, 103 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.

Yeşil-kırmızılı ekip, bu müsabakalarda 18 bin 3 sayı atıp, potasında 17 bin 474 sayı gördü.

Pınar Karşıyakanın konuğu Fortitudo Bologna FIBA Şampiyonlar Ligi...

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