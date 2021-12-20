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Pınar Karşıyaka’nın erteleme talebine ret

#FIBA Şampiyonlar Ligi#Pınar Karşıyaka#Basketbol
Pınar Karşıyaka’nın erteleme talebine ret

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu’nda çarşamba günü Avrupa’daki kaderini belirleyeceği son hafta maçında Polonya’ta Stal Ostrow’a konuk olacak Pınar Karşıyaka’nın erteleme talebi kabul edilmedi.

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Grupta daha önce tur atlamayı garantileyen iki ekip Baxi Manresa ile Hapoel Jerusalem arasında aynı gün oynanması gereken karşılaşma koronavirüs vakaları nedeniyle 28 Aralık’a ertelendiği için FIBA’dan erteleme talep eden Kaf-Kaf, ret cevabı aldı.

Kendisi gibi 2 galibiyeti bulunan İsrail ekibi Hapoel’in son hafta alacağı sonuç, üçlü averaj ihtimali devreye girerse Karşıyaka için önem taşıyacak.

Son maç öncesi Stal’ın 1 galibiyeti bulunurken, Pınar Karşıyaka, rakibini mağlup ettiği takdirde Avrupa’da yoluna devam edip son 16’ya kalmak için Play-In oynayacak.

Yeşil-kırmızılı ekip, ilk maçta 3 sayı farkla yendiği rakibine 3 sayı ve daha farklı skorla yenilirse ise Avrupa’ya erken havlu atacak.

Semih ve Roll’ün sakatlığının sürdüğü, Blackmon’un durumunun belirsiz olduğu Karşıyaka, yarın özel uçakla Polonya’ya gidecek.

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#FIBA Şampiyonlar Ligi#Pınar Karşıyaka#Basketbol

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