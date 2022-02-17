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Pınar Karşıyaka’nın elinde sadece lig kaldı

#Basketbol#Pınar Karşıyaka#Basketbol Türkiye Kupası
Pınar Karşıyaka’nın elinde sadece lig kaldı

Türkiye Kupası’nın çeyrek finalinde eşleştiği Anadolu Efes’e 87-64 gibi farklı skorla yenilerek kupaya havlu atan Pınar Karşıyaka, iki kulvarda erken elenirken elinde yalnız lig kaldı.

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Bu sezon özellikle Avrupa’da geçen sezon finalde ıskaladığı şampiyonluğa ulaşma hedefiyle çok güçlü bir kadro kuran Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi’nde önce liderlik ve direkt son 16’ya çıkma fırsatını kaçırdı, ardından Play-In etabında Lenovo Tenerife’ye elenip macerasını noktaladı.

Türkiye Kupası maratonuna da iddialı giriş yapan Pınar Karşıyaka, çeyrek finalde Anadolu Efes deplasmanında varlık gösteremezken, salondan 23 sayı farkla yenik ayrılıp Dörtlü Final’i göremedi.

Semih Erden ve Blackmon’un sakat olduğu Kaf-Kaf’ta uyluk ameliyatının ardından 2 aylık tedavi sürecini tamamlayan Roll, bu maçla parkelere dönerken, takımın etkisiz performansı taraftarı kızdırdı.

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Anadolu Efes’i ING Basketbol Süper Ligi’nde henüz 3 hafta önce 3 yabancıyla 78-73 yenen, kupada aynı mücadeleyi sergileyemeyen yeşil-kırmızılılarda taraftarlar özellikle Taylor, Colson, Yunus, Mahir gibi isimlere tepki gösterdi.

Karşıyaka’da Antrenör Ufuk Sarıca da maçın ikinci yarısında 2 teknik faulle sahadan atıldı.

Sezonun kalan kısmında tek kulvarda mücadelesini sürdürecek Kaf-Kaf, ligde 20 maçta 14 galibiyet, 6 mağlubiyetle dördüncü sırada yer alıyor.

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#Basketbol#Pınar Karşıyaka#Basketbol Türkiye Kupası

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