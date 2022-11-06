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Pınar Karşıyaka’nın ABD'li yıldızı Errick McCollum başından geçen korkunç olayı anlattı

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#Bsaketbol#Errick Mccollum#Pınar Karşıyaka
Pınar Karşıyaka’nın ABDli yıldızı Errick McCollum başından geçen korkunç olayı anlattı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2022 00:37

Pınar Karşıyaka’nın Amerikalı basketbolcusu Errick McCollum, İzmir’de bir otoparkta bıçaklı saldırıya uğradığını açıkladı.

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Pınar Karşıyaka’nın ABD’li oyuncusu Errick McCollum, sosyal medya hesabından dehşet verici bir açıklama yaptı.

Ailesiyle birlikte otoparktayken bir şahısla sözlü tartışma içerisine girdiğini belirten McCollum, olayın büyümesinin ardındanşahsın kendisine bıçakla saldırmaya çalıştığını ifade etti.

Errick McCollum, sosyal medyadan olay dair şu açıklamayı yaptı:

"İzmir’de yaşayan dostlarım veya hayranlarım, lütfen görseldeki beyaz Mercedes’in plakasını polise bildirin. Benim hakkım olan park yerinde bir aptal gibi davrandı ve ben arabadan inene kadar öfkeyle hareket etti. Benim ondan daha genç ve daha iri olduğumu fark ettikten sonra duraksadı ve bıçağını çıkararak üzerime geldi. O andan sonra etraftaki insanlar olaya müdahale ederek kendisine engel oldular. Olaylar büyüyecek gibiyken etraftaki iyi niyetli insanlar duruma engel oldular ve şahsa fiziksel müdahalede bulundular. Eğer müdahale etmeselerdi kim bilir işler hangi boyuta varacaktı. İşin en kötü kısmı ise yanımda hamile eşim ve 2 yaşındaki oğlumun olmasıydı. Bu sebeple karşımdaki şahısla uğraşırken aynı zamanda onların güvenliğinden emin olmak durumundaydım."

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Amerikalı yıldız, yine sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, ailesinin ve kendisinin iyi olduğunu belirtti.

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#Bsaketbol#Errick Mccollum#Pınar Karşıyaka

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